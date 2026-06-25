25 de junio de 2026 Inicio
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El PRO se defiende tras el portazo de Esteban Bullrich: "Su mirada es injusta"

Tras la renuncia indeclinable del ex senador Esteban Bullrich al PRO, el secretario general Fernando de Andreis publicó una carta en la que lamentó su salida del partido, cuestionó su interpretación de los hechos y defendió la estrategia parlamentaria de la fuerza.

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Esteban Bullrich rompió con el PRO y De Andreis contraatacó. 

Esteban Bullrich rompió con el PRO y De Andreis contraatacó. 

Tras la renuncia indeclinable de Esteban Bullrich al PRO, el secretario general Fernando de Andreis publicó una carta en la que lamentó su salida del partido y cuestionó su interpretación de los hechos considerando a su mirada como injusta. Asimismo, defendió la estrategia parlamentaria de la fuerza.

Esteban Bullrich renunció al PRO.
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El portazo del ex Ministro de Educación al PRO desató un fuerte cruce interno en el espacio de Mauricio Macri que evidencia las tensiones internas del PRO, que busca mantener el equilibrio entre el apoyo a Javier Milei y la preservación de su identidad política.

El quiebre de la relación histórica entre el dirigente y el partido se produjo tras las acusaciones de Bullrich contra la conducción, a la que señaló por “proteger” al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el Congreso. De Andreis, en respuesta, negó cualquier pacto de conveniencia con La Libertad Avanza y reivindicó el compromiso de quienes, según dijo, siguen trabajando para sostener el proyecto opositor.

"Nuestra posición frente a ese nombramiento fue clara desde el primer día. Fuimos los primeros en señalar públicamente que su designación era un error", señaló el secretario general del PRO y añadió que su espacio impulsó un proyecto de interpelación en el Senado a través de Martín Goerling.

"No hubo nada nuevo en nuestra conducta. El PRO siempre se para del lado de la ley y cumple con el compromiso de hacer lo que haya que hacer, no lo que conviene", subrayó. En ese sentido, el partido justificó su estrategia parlamentaria señalando que el kirchnerismo buscaba “montar una escena de escándalo” para desestabilizar al Gobierno.

"No creímos correcto prestarnos a esa maniobra, porque una cosa es ejercer el control republicano y otra muy distinta es ser el facilitador de una operación política con objetivos desestabilizantes. Como sabés, nosotros por defecto estaremos parados en la vereda de enfrente de los K y respetaremos al gobierno elegido", remarcó de Andreis.

Aunque el Secretario marcó diferencias con Bullrich, cerró con un reconocimiento a su aporte histórico. La salida del dirigente expuso las tensiones internas del PRO, que debe equilibrar su respaldo al gobierno de Javier Milei con la preservación de su identidad política. "Tu aporte a esta historia es innegable. El PRO, Mauricio y yo, siempre te estaremos agradecidos. Pero con la misma honestidad que exige nuestro vínculo, es importante señalar el desacuerdo con tus palabras", finalizó.

El portazo de Esteban Bullrich

La renuncia “irrevocable” al PRO del exsenador se conoció horas después de la fallida sesión en la Cámara de Diputados, donde sectores de la oposición intentaron avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni en el marco de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la falta de quórum terminó frustrando el debate parlamentario.

El ausentismo de bloques como el PRO y la UCR, sumado a otros sectores opositores que no dieron quorum, fue determinante para el fracaso de la sesión. En los hechos, esa estrategia terminó siendo leída como un “blindaje” político al funcionario, en línea con el esquema de respaldo que mantiene el oficialismo de La Libertad Avanza.

En ese marco, Bullrich difundió una carta de fuerte tono político en la que formalizó su salida del partido y planteó un quiebre con la conducción actual. “De mi mayor consideración: por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO”, abrió el texto, en el que repasó su historia dentro del espacio y el proyecto fundacional compartido con Macri.

En ese marco, Bullrich difundió una carta de fuerte tono político en la que formalizó su salida del partido y planteó un quiebre con la conducción actual. “De mi mayor consideración: por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO”, abrió el texto, en el que repasó su historia dentro del espacio y el proyecto fundacional compartido con Macri.

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