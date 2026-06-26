Plazos hasta 120 meses y tasa especial: cómo acceder al nuevo plan del Banco Nación para regularizar deudas familiares El Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad fue lanzado por la entidad y está enfocado en aquellas personas que se encuentren mora grado 3, 4 y 5, según establece la normativa del Banco Central. Estará disponible a partir del lunes 29 de junio. Por Agregar C5N en









Crece la mora de los argentinos.

En un contexto donde la morosidad va en aumento todos los meses, distintas entidades bancarias comenzar a implementar una serie de programas destinados a las familias argentinas con el objetivo alivianar la mora y refinanciar gastos con las tarjetas de crédito y préstamos. Uno de ellos es el lanzado por el Banco Nación, que está enfocado en aquellas personas que se encuentren en mora grado 3, 4 y 5, según establece la normativa del Banco Central.

Días atrás, la propia entidad bancaria había lanzado un "kit de soluciones para ordenar tus obligaciones financieras". Entre las principales variantes, se encuentra una consolidación de deudas, que contempla una tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $ 100 millones, pero en este caso para clientes en situación de mora crediticia 1 y 2.

Según informó el Banco Nación en su web, "la nueva propuesta busca ampliar las opciones de refinanciación disponibles y ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo".

Los bancos, preocupados por el crecimiento de la mora. Cómo es el nuevo plan del Banco Nación para regularizar deudas La línea contempla la posibilidad de refinanciar deudas originadas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, con actualización por CER) y está dirigida a dos segmentos de usuarios clasificados en el BNA en situación irregular, (3, 4 o 5 según las normas de clasificación de deudores del BCRA).

Personas humanas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.

Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.

También podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo. Entre las principales características del programa se ofrece un plazo de hasta 120 meses y amortización mensual por sistema francés para regularizar las deudas. La tasa de interés ofrecida será diferencial según el perfil del usuario: