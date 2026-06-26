26 de junio de 2026 Inicio
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Plazos hasta 120 meses y tasa especial: cómo acceder al nuevo plan del Banco Nación para regularizar deudas familiares

El Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad fue lanzado por la entidad y está enfocado en aquellas personas que se encuentren mora grado 3, 4 y 5, según establece la normativa del Banco Central. Estará disponible a partir del lunes 29 de junio.

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Crece la mora de los argentinos. 

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En un contexto donde la morosidad va en aumento todos los meses, distintas entidades bancarias comenzar a implementar una serie de programas destinados a las familias argentinas con el objetivo alivianar la mora y refinanciar gastos con las tarjetas de crédito y préstamos. Uno de ellos es el lanzado por el Banco Nación, que está enfocado en aquellas personas que se encuentren en mora grado 3, 4 y 5, según establece la normativa del Banco Central.

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente una asistencia económica destinada a personas que perdieron su empleo formal.
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Según informó el Banco Nación en su web, "la nueva propuesta busca ampliar las opciones de refinanciación disponibles y ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo".

Los bancos, preocupados por el crecimiento de la mora.

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    Cómo es el nuevo plan del Banco Nación para regularizar deudas

    La línea contempla la posibilidad de refinanciar deudas originadas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, con actualización por CER) y está dirigida a dos segmentos de usuarios clasificados en el BNA en situación irregular, (3, 4 o 5 según las normas de clasificación de deudores del BCRA).

    • Personas humanas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.
    • Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.
    • También podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

    Entre las principales características del programa se ofrece un plazo de hasta 120 meses y amortización mensual por sistema francés para regularizar las deudas. La tasa de interés ofrecida será diferencial según el perfil del usuario:

    Quienes perciban sus haberes a través del Banco podrán acceder a una TNA fija del 12%, mientras que para el resto de los usuarios será del 14%. Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

    Además, los usuarios que cobran sus haberes en el Banco podrán optar por incorporar un tope de cuota por índice CVS, mediante la contratación de una prima. Esta opción permite que, en caso de que la cuota calculada por UVA supere la evolución determinada por el Coeficiente de Variación Salarial, se aplique como referencia el tope asociado a dicho índice.

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