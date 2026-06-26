Cambio de estilo: cómo será la política de comunicación de Adrián Ravier

Una semana después del anuncio sorpresivo de su designación, Adrián Ravier debutó como vocero presidencial con un mensaje sin preguntas ante la prensa acreditada en la Casa Rosada en la que dio detalles sobre cómo llevará adelante su vocería. Con la intención de correr el foco del caso judicial que tiene como protagonista a Manuel Adorni, el flamante portavoz buscará darle una lavada de cara a la vocería enfocando su labor a la comunicación económica, instancia que el oficialismo cree haber dejado de lado por la imposibilidad de controlar la escalada mediática del caso del jefe de Gabinete.
Después de varios días de especulación sobre cómo llevaría adelante su expuesto trabajo, el vocero confirmó que institucionalizará las conferencias de prensa una vez por semana. Las mismas serán todos los martes a las 11, en la sala de conferencia que llevó a su antecesor al estrellato y que logró catapultarlo a la cabeza de la boleta porteña en 2025. Pese a insistir que su enfoque estará puesto en su nuevo oficio, lo cierto es que desde La Libertad Avanza no descartan reutilizar la fórmula para poder impulsar la carrera política de Ravier en La Pampa, donde su candidatura a gobernador no es descartada por las terminales partidarias del gobierno.
El exdiputado nacional, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, hizo una presentación formal sobre su currículum, en el que repasó su vida y obra: dio detalles de cómo conoció a Javier Milei, con quien durante varios años tuvo profundas rispideces que quedaron plasmadas en el siempre comprometedor éter digital. “Tuvimos nuestras controversias sobre ideas filosóficas, económicas y políticas, que nos alejaron por algún tiempo durante el año 2018, pero superamos aquello y recuperamos un diálogo que, personalmente, puedo decir que fue muy fructífero para mí”, sostuvo el nuevo funcionario.
"Encontrando en el Presidente cuatro grandes virtudes. Javier Milei puede ver más lejos porque está parado sobre los hombros de gigantes. En su búsqueda personal pudo dar con las ideas correctas, las ideas liberales libertarias de la escuela austríaca, las que ambos entendemos pueden devolverle a la Argentina el crecimiento y el progreso perdidos. Además, el Presidente es un docente con la pedagogía adecuada para hacer pausas en sus exposiciones, para refrescar y definir conceptos", indicó.
Con un repaso de la gestión y los éxitos económicos del oficialismo, el flamante funcionario afirmó que en 2023 el país era un paciente terminal y que desde la llegada de Milei al gobierno comenzó a mejorar gracias a sus políticas y la profundización de las reformas de primera generación. En este marco, advirtió que en la agenda del gobierno está la puesta en marcha de más profundas modificaciones de leyes, así como la continuidad de la llamada “motosierra”.
La llegada del flamante funcionario se da en el marco de la parálisis comunicacional que significó el estallido del conflicto de Manuel Adorni, quien está siendo investigado en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. En este marco, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de pruebas, que ofician como la previa de una llamada a declaración indagatoria, una instancia que dentro del gobierno ya dan por descontada que será un nuevo aluvión de escarnio mediático.
“Voy a hacer de la sala de prensa un lugar abierto al debate”, el comentario del vocero no pasó desapercibido dado a la avanzada que padecen los acreditados en Balcarce 50 desde hace casi dos meses. Por decisión estricta de Javier Milei y ejecutada por la secretaria general, Karina Milei, a cargo del manejo de Casa Militar, el organismo a cargo de la seguridad presidencial, desde hace siete semanas los trabajadores de prensa que desarrollan sus tareas dentro del edificio padecen un ataque continuo para realizar su labor.