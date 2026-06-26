26 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei se reunió con empresarios e inversores en España

En el marco de la gira que emprendió al país europeo sin actividad oficial, el jefe de Estado, junto al canciller Pablo Quirno, mantuvieron un encuentro con autoridades de empresas como Urbaser, ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, entre otras.

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Javier Milei y la foto con empresarios e inversores españoles. 

Javier Milei y la foto con empresarios e inversores españoles. 

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes una reunión con inversores y empresarios españoles en el marco de la gira que encabeza el país europeo, donde, sin tener actividad oficial, disertó en una universidad privada y recibió un nueva distinción.

Es un tipo honesto, aseguró Milei sobre Adorni. 
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El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, donde también formó parte el canciller Pablo Quirno. Según informo la Oficina del Presidente en su cuenta de X, participaron autoridades de las empresas Urbaser, ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, Ferrovial y Grupo Meliá.

También los titulares de Prosegur, Fever, Emergent Cold LatAM, Aisa Group, Naturgy, Bemberg Capital, Xtellus Capital Partners, PTP Group y Acciona.

En su llegada a la capital española, Milei brindó una entrevista a El Observador, donde se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, y sobre quien es inminente su citación a declarar en Comodoro Py. "Si lo consideran culpable, lo eyecto de una patada", señaló el mandatario, previo a afirmar que lo considera un tipo "honesto", aunque aclaró que serán los jueces quienes deberán resolver la situación.

Ante la consulta de si cree en la versión del pendrive y la inversión en criptomoneda, brindada por Adorni sobre el origen de su patrimonio, Milei señaló: “Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema, a mi me parece absolutamente plausible, o sea, de vuelta, lo va a determinar la Justicia. Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho, me parece razonable, entendible en un país que hicieron todas las cosas que hicieron”.

En este marco, fue tajante al aclarar: “Si lo consideran culpable lo vuelo, lo eyecto yo de una patada. Digo de vuelta, es algo que tiene que hacer la Justicia. Yo creo en su honestidad. Es un tipo honesto”.

Javier Milei inició una gira internacional por España, Paraguay y EEUU sin agenda oficial

El itinerario continuará en Asunción, Paraguay, el próximo 30 de junio para participar de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Este encuentro es de especial relevancia por ser el primero tras la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea. Allí, Milei buscará capitalizar el nuevo escenario regional tras la reciente victoria electoral en Colombia de Abelardo de la Espriella, un aliado ideológico a quien el libertario felicitó por representar el camino de la "libertad económica".

La tercera escala será en Estados Unidos para participar de los actos por el 250° aniversario de la Declaración de Independencia el 4 de julio. La visita refuerza una de las prioridades de la política exterior argentina: el fortalecimiento de la relación con Washington y con sectores alineados al expresidente Donald Trump.

Finalmente, el viaje coincide con una reestructuración en la comunicación oficial tras la presentación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, quien asumirá formalmente el viernes. Milei ha definido a Ravier como una pieza fundamental para la "batalla cultural", concepto que atraviesa tanto su política interna como sus constantes desplazamientos internacionales. De esta manera, el mandatario vuelve a priorizar su agenda ideológica global en medio de frentes judiciales abiertos en su propio gabinete.

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