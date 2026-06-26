¿Abandona Gran Hermano? La confesión de una participante que sorprendió a todos

Una jugadora habló sobre su estado de salud tras un accidente y reveló sus dudas dentro del reality.

La última gala del reality contó con todos los condimentos, mientras la casa más famosa está en vilo por una posible salida.

Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la escena luego de una confesión inesperada de Yanina Zilli , quien reveló que atravesó un momento de profunda preocupación tras el fuerte accidente que protagonizó dentro de la casa.

La participante sufrió una caída mientras corría desesperadamente hacia el teléfono dorado y, aunque posteriormente llevó tranquilidad sobre su estado físico, reconoció ante Santiago del Moro que por un instante pensó seriamente en abandonar el reality. La declaración generó impacto entre sus compañeros y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.

La participante explicó en el programa de telerrealidad de Telefe con detalle cómo ocurrió el accidente y asumió la responsabilidad por el momento de tensión que vivió la casa. “Justo salía del dormitorio, era la primera corriendo y arranqué con todo. Pero eran unas sandalias que no tenían ni taloneras. Estoy loca, una inconsciencia total. Con esas sandalias me olvido de que tengo 60 años” , confesó Yanina al recordar la escena.

Durante la charla, Yanina también buscó aclarar lo ocurrido con Emanuel , quien quedó profundamente afectado por la caída. “Ema lloraba desconsoladamente porque creyó que me había tocado, pero yo trastabillé porque venía a mucha velocidad” , explicó la participante, dejando en claro que el accidente fue consecuencia de su propio impulso y no de una situación externa.

La confesión más fuerte llegó cuando la participante admitió que el impacto emocional fue incluso más difícil de superar que el físico, al punto de analizar si seguía o no en la casa. “Anoche cuando estaba sola pensaba: ‘Por algo me pasan estas cosas’. No se lo comenté a ninguno, por supuesto” , reveló Yanina. Además agregó una frase que reflejó la presión psicológica del encierro: “Este juego te lleva puesto de la cabeza” .

Finalmente tomó una postura clara sobre su futuro: “Hace cuatro meses que estoy acá, peleándola aislada... Pero no, si me tengo que ir será en el momento en que me saque la gente”. De esta manera confirmó que continuará en Gran Hermano y que su salida dependerá del voto del público.

Quiénes quedaron en la placa de nominados definitiva de Gran Hermano

La competencia de Gran Hermano Generación Dorada sumó otro capítulo decisivo con la definición de la placa de nominados definitiva. Tras una jornada marcada por estrategias, nervios y emociones, quedaron confirmados los participantes que deberán enfrentarse al voto negativo del público en la próxima gala de eliminación prevista para el lunes 29 de junio de 2026. La información fue comunicada durante la emisión del reality conducido por Santiago del Moro en Telefe.

En la tradicional cena de nominados, el conductor anunció quiénes lograron salir de la zona de riesgo gracias al respaldo positivo de la audiencia. La primera salvada fue Cinzia Francischiello, quien recibió la noticia con emoción y expresó: “Es la primera vez en la vida que escucho que me dicen que soy cagona… y gracias al público porque sé que todo lo ve”. Su reacción fue una de las más comentadas porque mostró la tensión que atraviesan los jugadores dentro de la casa.

Luego fueron salvados Andrea del Boca, Charlotte Caniggia y Manuel Ibero, quienes abandonaron la placa después de conocer la decisión de los televidentes. Por su lado, Manuel agradeció el apoyo recibido y manifestó: “Cuatro meses y siguen bancándome. Es una locura, agradecido eternamente”, dejando en evidencia la importancia del acompañamiento del público en esta etapa avanzada del juego.

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Con las cuatro salvaciones confirmadas, la placa negativa quedó integrada finalmente por Emanuel Di Gioia, Steffy “Campanita” Pereira, Yisela “Yipio” Pintos, Nenu López y Matías Hanssen. Uno de ellos deberá abandonar la casa más famosa del país en la próxima eliminación.