Un reconocido influencer se separó de su pareja en pleno embarazo y fue cuestionado en redes sociales La decisión la confirmó el mismo protagonista a través de Instagram y explicó que la decisión fue de común acuerdo con "muchísimo dolor". Agregar C5N en









Se separaron en pleno embarazo. Imagen hecha con IA

El reconocido hincha de Racing que se hizo conocido por viajar caminando a distintos eventos deportivos como el Mundial 2022, Alejo Ciganotto, anunció su separación a pocos meses de ser padre. La noticia recorrió las redes sociales y comenzaron los cuestionamientos por irse de viaje mientras su pareja estaba embarazada.

El hincha de fútbol se hizo famoso por ir caminando a todos los partidos de Racing por Copa Sudamericana en 2024 y al Mundial 2022. Para este Mundial intentó lo mismo y lo logró, sin embargo, todo fue mientras su pareja estaba gestando.

La polémica se generó por los cuestionamientos de todo tipo contra el influencer por “dejarla sola” y aseguró que iba a abandonar el viaje y volver a Argentina para acompañar a su pareja. Sin embargo, no solo no regresó, sino que se separó.

El joven se había hecho famoso a tal punto de estar nominado a los premios The Best como mejor hincha a comienzos del 2026 por viajar al Mundial Qatar 2022.

Redes sociales Qué dijo Alejo Ciganotto sobre su separación de Heloisa “Después de mucho pensarlo y con muchísimo dolor, Heloisa y yo decidimos ponerle fin a nuestra relación como pareja”, comunicó a través de una historia de Instagram y comenzaron a cuestionarlo aún más.