Un reconocido influencer se separó de su pareja en pleno embarazo y fue cuestionado en redes sociales

El reconocido hincha de Racing que se hizo conocido por viajar caminando a distintos eventos deportivos como el Mundial 2022, Alejo Ciganotto, anunció su separación a pocos meses de ser padre. La noticia recorrió las redes sociales y comenzaron los cuestionamientos por irse de viaje mientras su pareja estaba embarazada.
El hincha de fútbol se hizo famoso por ir caminando a todos los partidos de Racing por Copa Sudamericana en 2024 y al Mundial 2022. Para este Mundial intentó lo mismo y lo logró, sin embargo, todo fue mientras su pareja estaba gestando.
La polémica se generó por los cuestionamientos de todo tipo contra el influencer por “dejarla sola” y aseguró que iba a abandonar el viaje y volver a Argentina para acompañar a su pareja. Sin embargo, no solo no regresó, sino que se separó.
El joven se había hecho famoso a tal punto de estar nominado a los premios The Best como mejor hincha a comienzos del 2026 por viajar al Mundial Qatar 2022.
Qué dijo Alejo Ciganotto sobre su separación de Heloisa
“Después de mucho pensarlo y con muchísimo dolor, Heloisa y yo decidimos ponerle fin a nuestra relación como pareja”, comunicó a través de una historia de Instagram y comenzaron a cuestionarlo aún más.
Y agregó: “Vivimos momentos muy hermosos y construimos recuerdos que voy a llevar siempre en mi corazón”, y contó que la decisión fue tomada por los dos y en buenos términos. De este modo, se confirmó que seguirá en Miami mientras juegue la Selección argentina y no volverá a aportar al embarazo.