4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Juliana Di Tullio: "Terminó el estado de sospecha para las personas con discapacidad"

La senadora de Unión por la Patria aseguró que van a hacer valer este derecho y esta emergencia que durará un año.

Por

Di Tullio recchazó el ajuste del Gobierno con los que más lo necesitan.

C5N

La senadora Juliana Di Tullio destacó el freno al veto del presidnete Javier Milei, sobre la Ley de Emergencia en Discapaidad, y enfatizó: "No somos más sospechosos", y agregó: "Se termina el estado de sospecha para las familias y para los discapacitados en la Argentina".

Cristiana Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria en la Provincia: Es importante que todos vayan a votar.
Te puede interesar:

Cristina Kirchner llamó a apoyar a Fuerza Patria en la Provincia: "Es importante que todos vayan a votar"

En este sentido, recordó la actitud inescrupulosa del vocero Manuel Adorni, a quien calificó como "es la palabra del Presidente" y subrayó: "Quisieron instalar un estado de sospecha para los que necesitan una pensión por su discapacidad".

La representante de Unión por la Patria recordó cuando el vocero usó la radiografía de la columna de un perro como que había servido para obtener una pensión por discapacidad, sabiendo que se había rechazado ese pedido.

Aseguró: "Este derecho y esta emergencia que va a durar un año la vamos a hacer valer. Vamos a exigir al Presidente que inmediatamente promulgue esta ley que nos costó 2 veces en el Senado, y 2 veces en Diputados, para votarla".

La dirigenta peronista habló en Argenzuela, en C5N, con la conducción de Jorge Rial, sobre las consecuencias del ajuste en el sector de Salud y en los recortes de las pensionas para las personas con discapacidad: "Tres o seis meses sin pesnsión es irreparable, el retroceso no se revierte, y puede llegar hasta la muerte... parece que las personas con discapacidad son inviables. No se puede tener un Gobierno que piense así", resaltó.

Este jueves, el Senado logró la insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 en contra. El rechazo total a un veto del Ejecutivo fue un hito, que no se daba hace años, y sólo La Libertad Avanza y dos aliados apoyaron el veto de Javier Milei.

Di Tullio: "Estamos en un estado de censura previa"

En cuanto al pedido de juicio político a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que "sobran los motivos para iniciar el juicio político a la ministra de Segurida, Patricia Bullrich. Porque estamos votando una ley mientras estamos en un estado de censura previa".

Di Tullio se refirió al pedido de allanamiento de las casas de los periodistas de C5N, Jorge Rial y Mauro Federico, entre otros, luego de prohibir los audios de la hermana de Javier Milei, Karina, con supuestos audios de corrupción en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.

Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

El Salto Rosa Mística: una cascada agreste y sin intervenciones turísticas que permanece fuera del radar de la mayoría.

Turismo en Argentina: el imponente salto de agua que casi nadie conoce

¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

¿Vuelve la ola polar? Inminente arribo de un nuevo frente frío: temperaturas bajo cero y tormentas

La obra estaba en poder de la familia Kadgien.

Mar del Plata: recuperan un cuadro que había sido robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

Este pueblo conserva sus antiguas calles y construcciones.

Turismo en Argentina: el pueblito del norte para caminar sin apuro y disfrutar

Juicio por YPF: la jueza Preska volvió a rechazar un pedido de Argentina.

Juicio por YPF: la jueza Preska volvió a rechazar un pedido de Argentina y crece la tensión judicial en Estados Unidos

Rating Cero

El empresario quedó envuelto en una polémica tras un choque en Panamericana.

Denunciaron a Ricky Sarkany por amenazas e intimidación en la vía pública: qué dijo la víctima

Pampita sorprendió a todos con su anécdota junto a Robert De Niro.
play

Pampita confesó que Robert De Niro le dijo que no: "Lo entendí porque a mí me pasa"

Los Warren están de vuelta en la pantalla grande y se enfrentan a un caso más aterrador que nunca, con Patrick Wilson y Vera Farmiga de nuevo en sus icónicos papeles.

Llega El Conjuro 4 a los cines: ¿está a la altura del terror de sus antecesoras?

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

últimas noticias

La Selección argentina se despide de la localía contra Venezuela.

En el último partido de Messi en Argentina, la Selección empata 0-0 con Venezuela en el Monumental

Hace 13 minutos
Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela a partir de las declaraciones de Marco Rubio.

Marco Rubio acusó a Nicolás Maduro de ser un "narcotraficante fugitivo de la justicia norteamericana"

Hace 30 minutos
Conmebol sancionó a Independiente: queda afuera de la Sudamericana y deberá jugar siete partidos sin público

Conmebol sancionó a Independiente: queda afuera de la Sudamericana y deberá jugar siete partidos sin público

Hace 32 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 5 de septiembre

Hace 1 hora
Los gurúes del mercado elevan su pronóstico de inflación para agosto al 2,1% y estiman un 28,2% para 2025

Los gurúes del mercado elevan su pronóstico de inflación para agosto al 2,1% y estiman un 28,2% para 2025

Hace 1 hora