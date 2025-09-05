5 de septiembre de 2025 Inicio
Qué significan los labubu y qué implica tener el muñeco

Estos muñecos se transformaron en piezas codiciadas por su diseño único y su simbolismo pop. Su éxito global combina ternura, rareza y exclusividad.

Los Labubu despertaron el interés de coleccionistas y fanáticos de lo exclusivo.

El fenómeno de los Labubu viene conquistando espacios en redes sociales, tiendas y hasta colecciones privadas. Estos pequeños muñecos de aspecto singular dejaron de ser solo un juguete para convertirse en un objeto de moda que abraza a un conjunto de generaciones y culturas, con un simbolismo que va más allá de lo estético.

Su creciente popularidad responde al impacto de las tendencias globales y a la fuerza de plataformas digitales como TikTok, donde acumulan millones de menciones y se exhiben como piezas de colección. Desde Asia hasta Occidente, los Labubu se consolidaron como parte de la cultura pop y hoy son buscados tanto por niños como por adultos y famosos.

Con un estilo que mezcla ternura y un aire particular, los Labubu despertaron el interés de coleccionistas y fanáticos de lo exclusivo. La demanda creció al punto de generar escenas de caos en algunos países, reforzando su estatus de pieza codiciada y difícil de conseguir.

Qué es y qué significa tener un labubu

Los Labubu nacieron de la mente del artista hongkonés Kasing Lung, quien en 2015 lanzó la serie ilustrada The Monsters. Entre sus personajes apareció este duende de orejas largas, dientes afilados y personalidad pícara, inspirado en el folclore nórdico. Años más tarde, en alianza con la firma china Pop Mart, sus diseños se transformaron en figuras de vinilo que pronto alcanzaron fama mundial.

Lo que distingue a estos muñecos es su formato híbrido: cuerpo peludo con acabados suaves y coloridos, ojos grandes y expresivos, y detalles que transmiten tanto simpatía como inquietud. Cada ejemplar posee nombre y diseño propios, lo que los convierte en piezas únicas dentro del universo de los coleccionistas.

Tener un Labubu no es solo poseer un juguete, sino acceder a un símbolo de moda y exclusividad dentro de la cultura pop. Su popularidad en redes, la dinámica de las “blind boxes” que generan expectativa al no saber qué modelo toca y la presencia de famosos como David Beckham o Paul Pogba entre sus fanáticos le permite tener un valor como ícono contemporáneo.

