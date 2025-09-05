Qué significan los labubu y qué implica tener el muñeco Estos muñecos se transformaron en piezas codiciadas por su diseño único y su simbolismo pop. Su éxito global combina ternura, rareza y exclusividad. Por







Los Labubu despertaron el interés de coleccionistas y fanáticos de lo exclusivo. Glamour México

El fenómeno de los Labubu viene conquistando espacios en redes sociales, tiendas y hasta colecciones privadas. Estos pequeños muñecos de aspecto singular dejaron de ser solo un juguete para convertirse en un objeto de moda que abraza a un conjunto de generaciones y culturas, con un simbolismo que va más allá de lo estético.

Su creciente popularidad responde al impacto de las tendencias globales y a la fuerza de plataformas digitales como TikTok, donde acumulan millones de menciones y se exhiben como piezas de colección. Desde Asia hasta Occidente, los Labubu se consolidaron como parte de la cultura pop y hoy son buscados tanto por niños como por adultos y famosos.

Con un estilo que mezcla ternura y un aire particular, los Labubu despertaron el interés de coleccionistas y fanáticos de lo exclusivo. La demanda creció al punto de generar escenas de caos en algunos países, reforzando su estatus de pieza codiciada y difícil de conseguir.

Destacaro el impacto de fenómenos virales como el peluche Labubu Redes Sociales Qué es y qué significa tener un labubu Los Labubu nacieron de la mente del artista hongkonés Kasing Lung, quien en 2015 lanzó la serie ilustrada The Monsters. Entre sus personajes apareció este duende de orejas largas, dientes afilados y personalidad pícara, inspirado en el folclore nórdico. Años más tarde, en alianza con la firma china Pop Mart, sus diseños se transformaron en figuras de vinilo que pronto alcanzaron fama mundial.

Lo que distingue a estos muñecos es su formato híbrido: cuerpo peludo con acabados suaves y coloridos, ojos grandes y expresivos, y detalles que transmiten tanto simpatía como inquietud. Cada ejemplar posee nombre y diseño propios, lo que los convierte en piezas únicas dentro del universo de los coleccionistas.