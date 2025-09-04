4 de septiembre de 2025 Inicio
Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

Cada 4 de septiembre se reconoce a las trabajadores que cumplen una función administrativa en diferentes sectores.

Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.

El 4 de septiembre se celebra el Día de la Secretaria en Argentina. La fecha se usa para reconocer el trabajo de estas profesionales que se desempeñan en oficinas, empresas, organismos e instituciones, de diversos rubros.

Quienes se desempeñan en este rol perciben un sueldo de base de $400.000 y en promedio perciben $1.000.000. Estas trabajadoras no tienen gremio que las regule, por lo cual dependen del Poder Ejecutivo en el caso público.

En el caso privado, la mayoría se regula en base a la comparativa de sueldos, de lo que se está pagando, por un administrativo A o B, por ejemplo de la Secretaría de Comercio.

Día de la Secretaria: cuál es la escala salarial

El sueldo de una secretaria varía según la escala salarial del sector, pero en septiembre de 2025, los montos establecidos para empleados de comercio (sector privado) se ubican alrededor de los $1.065.914 (Categoría A) a $1.068.884 (Categoría B), incluyendo el último aumento paritario.

La hija de Christopher Latham Sholes, Lillian Sholes Fortner, con la máquina de escribir de su padre en 1939

Día de la Secretaria: ¿por qué se celebra el 4 de septiembre?

Hay dos acontecimientos que se relacionan con los orígenes del Día de la secretaria: la creación de la máquina de escribir, invento que fue probado por primera vez por Lilian Sholes, hija del inventor Christopher Sholes, a mediados del siglo XIX.

Y el otro es del año 1952, cuando la Asociación Nacional de Secretarias de Estados Unidos organizó una semana festiva, con el fin de reconocer la tarea de todos los pertenecientes a este sector.

