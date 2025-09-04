El pedido de la actriz Lola Berthet al Senado: "Rechacen este veto y que salga la Ley de Emergencia en Discapacidad"

La artista, madre de un niño con autismo, se acercó al Congreso para participar de la manifestación de familiares, prestadores y personas con discapacidad. "Colapsó el sistema y si la aplicación no es inmediata, no sirve", afirmó.

La actriz Lola Berthet, madre de un niño con autismo, le pidió a los senadores que rechacen el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad para que se aplique de manera "inmediata", ya que "colapsó el sistema" y "es hora de poner un freno literal a este gobierno".

Berthet se acercó a las afueras del Congreso para participar de la convocatoria impulsada por organizaciones, prestadores, familiares y personas con discapacidad, quienes acompañarán desde la Plaza la sesión de la Cámara de Senadores de este jueves en la que la oposición buscará revertir el veto.

"Espero que se rechace el veto. Estamos muy esperanzados. La lucha es muy larga, es muy cruel, ya sabemos todo lo que pasó en el medio también. Cayeron auditorías en todos los centros de integración, en el de mi hijo también, pidiendo papelerío irrisorio y cruel", contó al móvil de Mariela López Brown para La Mañana por C5N.

"Esperamos de los senadores y las senadoras que rechacen por favor este veto y que la Ley de Emergencia hoy salga de una vez por todas, y que se aplique inmediatamente. Colapsó ya el sistema y si no es inmediata, no sirve. Que sea lo más rápido posible", remarcó.

La actriz afirmó que el escándalo de coimas que estalló en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) "es muy cruel y muy doloroso". "Yo me enteré estando en la manifestación anterior. Basta, hay que poner un freno a todo esto. Es muy vergonzoso y duele ya demasiado que hayan utilizado la medicación de la gente con discapacidad", sostuvo.

Si bien señaló que el escándalo la dejó "sorprendidísima", señaló que "las alertas siempre estuvieron" y "que nos hayamos enterado de todo esto es la gota que rebalsó el vaso". "Creo que avanzaron demasiado y es hora ya de poner un freno literal a este gobierno", indicó.

"Es un gobierno que conmigo no tiene nada que ver. Sé que se votó democráticamente, pero no me representa. Ni con los jubilados, ni con los docentes, ni con el Garrahan. Nos odian, odian a la cultura. No están a favor del pueblo: están a favor de un 10% y del FMI. Así no se puede vivir más, esto es insostenible", aseguró Berthet.

Por último, anticipó que a la manifestación de este jueves "va a venir mucha gente" y "hay mucha gente también apoyando desde las redes". "Hay mucho amor, eso hay que decirlo; creció mucho la empatía de la sociedad y eso está bueno también, que es algo que nos hace falta como argentinos y argentinas", concluyó.