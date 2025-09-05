Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos La actriz fue vinculada sentimentalmente con un empresario musical y las imágenes confirmaron los rumores. La artista disfruta esta nueva etapa con bajo perfil.







Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos Billboard

Sydney Sweeney volvió a sorprender a sus seguidores y generó repercusión en redes sociales, aunque esta vez no se trata de un proyecto profesional ni de una campaña publicitaria. La actriz de 27 años fue vinculada sentimentalmente con un reconocido empresario del mundo del espectáculo, en una relación que pocos esperaban y que rápidamente despertó la curiosidad del público.

Las especulaciones sobre su vida personal crecieron en los últimos meses, sobre todo luego de que se difundieran imágenes que la mostraban acompañada en diferentes eventos sociales. En junio, los rumores se intensificaron luego de ser vista en Venecia junto a un hombre con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento, lo que desató miles de comentarios en portales y redes.

El vínculo quedó prácticamente confirmado después de que se los captara muy unidos en una salida luego de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Desde entonces, las versiones de romance no dejaron de multiplicarse, mientras la actriz prefiere mantener cierta discreción sobre su presente sentimental.

sydney sweeney scooter braun Fox News Con quién está en pareja Sydney Sweeney y por qué es una sorpresa La protagonista de Euphoria inició un vínculo con Scooter Braun, empresario musical de 44 años y una de las figuras más influyentes del sector. Ambos fueron fotografiados compartiendo momentos de relajación, lo que dio pie a que fuentes cercanas confirmaran que atraviesan una etapa muy positiva en lo personal. Aunque la relación todavía se maneja con reserva, todo indica que están disfrutando del comienzo de esta nueva historia.

El dato que más llamó la atención es la diferencia en sus ámbitos profesionales: mientras Sweeney sigue consolidando su carrera como actriz en Hollywood, Braun es conocido por su papel como representante de grandes artistas internacionales como Justin Bieber, Ariana Grande y Demi Lovato.