Mar del Plata: recuperan un cuadro que había sido robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial Se trata de "Retrato de una dama", del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, que estaba en poder de una de las hijas del exfuncionario nazi Friedrich Kadgien, que se refugió en Argentina después de la guerra. La obra había aparecido en una foto de un aviso inmobiliario publicado en Internet. Por







La obra estaba en poder de la familia Kadgien.

La Justicia Federal recuperó este miércoles un cuadro de gran valor histórico que había sido robado por el nazismo en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial y fue hallado de manera fortuita en Mar del Plata. Se trata de "Retrato de una dama", del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, que estaba en poder de una de las hijas del exfuncionario nazi Friedrich Kadgien, que se refugió en Argentina después de la guerra.

La obra había aparecido en una foto de un aviso inmobiliario publicado en Internet en el que se ofrecía en venta la casa de la familia Kadgien. Estaba colgada sobre un sofá en el living. El diario neerlandés Algemeen Dagblad lo advirtió y, tras ello, la Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos (RCE) observó las imágenes y no dudó de su autenticidad.

obra de arte robada La entrega del cuadro se produjo después de que la jueza Patricia Noemí Juárez, del Juzgado Civil y Comercial N°11, se declarara incompetente, transfiriendo la jurisdicción a la esfera federal. La pintura forma parte de la valiosa colección privada de los herederos del galerista de arte judío Jacques Goudstikker, lo que subraya la importancia de su recuperación para la historia y la memoria.

El fiscal federal Daniel Adler mostró la obra en una rueda de prensa, destacando la relevancia del hallazgo. Esta restitución es un paso fundamental para la familia Goudstikker, que buscó durante años las obras de arte que les fueron arrebatadas durante el régimen nazi.

El proceso legal avanzó rápidamente tras el descubrimiento. El cuadro fue entregado por el abogado de Patricia Kadgien, hija del exfinancista nazi Friedrich Kadgien, y su marido. Días antes, la pareja había sido sometida a arresto domiciliario por 72 horas a pedido del fiscal Carlos Martínez, lo que intensificó la presión sobre ellos para colaborar con la justicia.