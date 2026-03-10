10 de marzo de 2026 Inicio
Jujuy: incidentes frente a la Casa de Gobierno por un reclamo salarial policial

Un grupo de efectivos y familiares se manifestaba en Plaza Belgrano en rechazo al acuerdo anunciado por la administración provincial cuando se iniciaron episodios de violencia con pirotecnia.

Jujuy fue escenario de incidentes este lunes.

Jujuy se suma a las provincias en conflicto con sus efectivos policiales debido a reclamos salariales. Durante la noche del lunes, un grupo de agentes y familiares se manifestaron en Plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, en rechazo al acuerdo anunciado por la administración provincial. Tras unas horas de protesta pacífica, se desataron incidentes con pirotecnia y ataques a la estructura del edificio sede del Ejecutivo.

El Gobierno porteño envió el pedido de financiamiento para la construcción de la Línea F de subte

Desde temprano, la concentración reunió a manifestantes que llevaban carteles y algunos tenían parte del rostro cubierto. Parte de los familiares y allegados a los agentes expresaron su rechazo al acuerdo, al considerar que no respondía a las demandas originales, especialmente, en relación con el pedido de un aumento salarial del 50%.

Luego de varias horas de protesta sin incidentes, un grupo comenzó a arrojar pirotecnia hacia el edificio gubernamental, lo que generó la formación de un cordón policial en el acceso al edificio sobre la calle Sarmiento.

En ese marco, otro sector intentó derribar una de las rejas del portón, lo que aumentó la tensión, aunque no hubo . enfrentamientos directos entre los manifestantes y la Policía apostada en el lugar.

El conflicto salarial en las fuerzas de seguridad comenzó cuando efectivos de la Policía de Jujuy salieron a las calles para exigir un aumento del salario básico y mejoras en las condiciones de trabajo. El malestar se agravó luego de que se conocieran aumentos diferenciados otorgados a la plana mayor de la Policía, que alcanzaron el 70%, y a sectores específicos como los custodios de las autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), lo que generó asperezas con el personal de menor rango.

El viernes pasado, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, en un encuentro en el que también participaron representantes de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión se acordó la conformación de una mesa de diálogo para tratar la situación salarial y las demandas del sector.

Los delegados adelantaron que presentarán un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario, en línea con la magnitud de los reclamos expresados durante las recientes movilizaciones.

El comunicado del Gobierno de Jujuy tras los incidentes

"El Gobierno de Jujuy hace un llamado a la calma y la paz social, al tiempo que reafirma la firme voluntad de diálogo y consenso, garantizando la continuidad de las mesas de trabajo conjunto con los representantes de familiares del personal de seguridad, tanto en situación activa como pasiva.

Al amparo de la demanda salarial del personal de seguridad, un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar nuestra provincia. Este sector causó daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes patrimoniales que pertenecen a todos los jujeños. El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo.

Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación y la prepotencia que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás. No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia.

El bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas. Jujuy eligió la convivencia en paz y por ese camino seguiremos transitando."

Se incendió una fábrica de bicicletas en Barracas

Estamos dispuestos a expandir la guerra, aseguró la Guardia Revolucionaria iraní.

Irán le respondió a Trump: "Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra"

Durante el primer bimestre de 2026 se detectaron un total de 284 locales en venta, alquiler o cerrados

Cada vez hay más locales vacíos en la Ciudad: subió casi un 40% en febrero y alcanzó los 284

El Gobierno porteño envió el pedido de financiamiento para la construcción de la Línea F de subte

Astrología de hoy: la Luna en Sagitario trae expansión y optimismo para todos los signos

Astrología de hoy: la Luna en Sagitario trae expansión y optimismo para todos los signos

