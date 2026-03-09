9 de marzo de 2026 Inicio
Jorge Macri habló ante cadetes de policía y advirtió que "la época del vale todo se terminó"

El jefe de Gobierno porteño dio un discurso en el comienzo de clases del Instituto Superior de Seguridad Pública, donde sostuvo que "al que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano; y si es extranjero, pediremos su inmediata expulsión del país".

Jorge Macri habló en el incio de las clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública

Jorge Macri habló en el incio de las clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en Villa Soldati.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló este lunes ante cadetes de policía y bomberos en el comienzo de las clases del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Villa Soldati. En su discurso, subrayó que "la época del vale todo se terminó" y llamó a los estudiantes a "asegurar el orden, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra".

Te puede interesar:

En un acto realizado en la Plaza de Armas del instituto, el titular del Ejecutivo porteño se refirió al endurecimiento de la lucha contra el delito en la Ciudad. "La época del vale todo se terminó. Ahora el que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano. Y si es extranjero, pediremos su inmediata expulsión del país", definió.

Macri también remarcó que garantizar el orden público es una prioridad política de su gestión. "Asegurar el orden, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad es una decisión política inquebrantable", afirmó.

El mandatario porteño sostuvo además que el trabajo de la Policía permitió mejorar indicadores de seguridad. "Con decisión política y con el trabajo comprometido de esta Policía alcanzamos logros históricos: bajamos todos los delitos, devolvimos más de 600 propiedades a sus dueños legítimos y recuperamos el espacio público para los vecinos y comerciantes", enumeró.

El funcionario concluyó su discurso con un mensaje sobre el rol de las fuerzas de seguridad. "Muy pronto serán la diferencia entre el miedo y la tranquilidad de una familia. Siempre vamos a estar del lado correcto, defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien", sentenció.

El jefe de Gobierno habló ante los cadetes que comenzaron su formación este año en el ISSP, donde ingresaron 2.152 aspirantes a la Policía de la Ciudad y 197 aspirantes a bomberos, de los cuales más de de la mitad egresará en julio y comenzará a cumplir funciones en las calles.

Macri estuvo acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló; el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Moriconi, y la legisladora Laura Alonso, entre otros funcionarios.

La formación de los cadetes de la Policía de la Ciudad dura dos años y otorga el título de Técnico Superior en Seguridad Pública. Tras un período inicial de clases teóricas, los aspirantes realizan un año de internación en el instituto y en el tramo final comienzan a cumplir funciones mientras completan su formación.

