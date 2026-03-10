Causa Cuadernos: Cristina Kirchner será indagada de manera presencial el próximo martes El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa y determinó que el 17 de marzo los acusados comenzarán con las declaraciones indagatorias en el salón Auditorium del Tribunal Federal. Por + Seguir en







Cristina Kirchner será indagada el 17 de marzo en Comodoro Py.

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó los planteos de nulidad presentados por Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, en la Causa Cuadernos y determinó que la expresidenta, junta los otros 85 acusados, sea indagada de manera presencial el martes 17 de marzo a las 9 de la mañana en los Tribunales de Comodoro Py.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero desestimaron los argumentos de los letrados para apartar a la expresidenta de la causa y ratificaron el rol de querellante en el juicio de la UIF. Se trata de una “cuestión sellada en esta instancia”, concluyeron al recordar anteriores pronunciamientos al respecto.

La audiencia se llevó adelante de manera virtual, con los jueces en la sala del Palacio de Justicia, y las restantes partes conectadas a través de un Zoom. Desde el martes próximo todo el proceso judicial será presencial en la calle Comodoro PY 2002.

Embed - TOCF N°7 - Causa Fernández Qué se investiga en la Causa Cuadernos Se trata de un proceso judicial que investiga una presunta organización dedicada a la recaudación de fondos ilegales mediante contratos de obra pública y energía en el país. Hay 85 personas acusadas por los delitos de asociación ilícita, entre los que se encuentran la expresidenta Cristina Kirchner, exministros y secretarios de Estado y empresarios.

Actualmente, la causa se encuentra en la etapa de juicio oral. El Tribunal Oral Federal N° 7 es el encargado de analizar las pruebas, que incluyen los registros de pruebas, testimonios de arrepentidos y peritajes sobre las diversas contrataciones públicas.

El proceso se centra en determinar si existió un sistema coordinado de retornos económicos y el grado de responsabilidad técnica de cada uno de los involucrados.