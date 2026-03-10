Mariano Iúdica escupió a un conductor de streaming en una entrevista: "Te cagaría a trompadas" El programa de YouTube de Matías Bottero apunta a diálogos irónicos y los invitados se someten a preguntas incómodas, pero el conductor no lo toleró y respondió. + Seguir en







Iúdica se cruzó con Bottero. Redes sociales

En medio de una entrevista que se emite en YouTube, Mariano Iúdica se enojó con el conductor de "Entre dos suculentas", Matías Bottero, y lo escupió en pleno programa, el cual apunta a diálogos irónicos y los invitados siempre se someten a preguntas o planteos incómodos.

La sección es presentada como La peor entrevista de tu vida y lo que busca es generar momentos incómodos al hablar de temas no tan comunes. Bottero se refirió al hijo que adoptó Iúdica y no tuvo buena recepción: “Tenés un hijo del corazón; ¿no era mejor dejarlo en la calle?

“¿Por qué? ¿Pensás que en mi casa no está contento?”, respondió el invitado, y se enojó: “Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así de fuertes, no te lo voy a avalar ni me voy a reír. Ahora que sos un tipo importante del medio, de la industria de estos pendejitos que se hacen los cancheros, que llenan el Movistar Arena y se hacen los Freddie Mercury, te cagaría a trompadas, en serio te digo”.

Pero el conductor replicó: "Si lo hacés, tiene que ser con la cámara prendida". Al no continuar con el tema, cambió de tema y le habló sobre la operación a la que se sometió: "Te hiciste los dientes. Mejor que te los hiciste".

Y remató: “¿Gastar un departamento en tu dentadura siendo el tipo al que la gente más quiere bajarle los dientes no es una inversión de riesgo?”. La respuesta intentó suavizar, pero no fue suficiente: “No es una inversión de riesgo porque siento que la gente me quiere mucho, a pesar de que gente como vos me quiso cancelar toda la vida y hoy encima vengo acá y te haces el banana”.

Pero el peor momento llegó después cuando el conductor se acercó a verle los dientes por pedido del invitado y aprovechó a escupirlo directamente en la cara. Pero Bottero no salió de personaje: “Servilleta, Pulga. No lo puedo creer. Al gordo Zach Galifianakis lo escupió Brad Pitt; a mí, Mariano Iúdica”. El video recorrió las redes sociales y los usuarios se posicionaron en contra del invitado por no haber entendido el concepto de la entrevista.