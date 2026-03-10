IR A
IR A

Mariano Iúdica escupió a un conductor de streaming en una entrevista: "Te cagaría a trompadas"

El programa de YouTube de Matías Bottero apunta a diálogos irónicos y los invitados se someten a preguntas incómodas, pero el conductor no lo toleró y respondió.

Iúdica se cruzó con Bottero.

Iúdica se cruzó con Bottero.

Redes sociales

En medio de una entrevista que se emite en YouTube, Mariano Iúdica se enojó con el conductor de "Entre dos suculentas", Matías Bottero, y lo escupió en pleno programa, el cual apunta a diálogos irónicos y los invitados siempre se someten a preguntas o planteos incómodos.

La nueva pareja de Jacob Elordi.
Te puede interesar:

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

La sección es presentada como La peor entrevista de tu vida y lo que busca es generar momentos incómodos al hablar de temas no tan comunes. Bottero se refirió al hijo que adoptó Iúdica y no tuvo buena recepción: “Tenés un hijo del corazón; ¿no era mejor dejarlo en la calle?

“¿Por qué? ¿Pensás que en mi casa no está contento?”, respondió el invitado, y se enojó: “Si vas a jugar con cosas de padres e hijos así de fuertes, no te lo voy a avalar ni me voy a reír. Ahora que sos un tipo importante del medio, de la industria de estos pendejitos que se hacen los cancheros, que llenan el Movistar Arena y se hacen los Freddie Mercury, te cagaría a trompadas, en serio te digo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tostibelen/status/2030831624200270116&partner=&hide_thread=false

Pero el conductor replicó: “Si lo hacés, tiene que ser con la cámara prendida”. Al no continuar con el tema, cambió de tema y le habló sobre la operación a la que se sometió: “Te hiciste los dientes. Mejor que te los hiciste”.

Y remató: “¿Gastar un departamento en tu dentadura siendo el tipo al que la gente más quiere bajarle los dientes no es una inversión de riesgo?”. La respuesta intentó suavizar, pero no fue suficiente: “No es una inversión de riesgo porque siento que la gente me quiere mucho, a pesar de que gente como vos me quiso cancelar toda la vida y hoy encima vengo acá y te haces el banana”.

Pero el peor momento llegó después cuando el conductor se acercó a verle los dientes por pedido del invitado y aprovechó a escupirlo directamente en la cara. Pero Bottero no salió de personaje: “Servilleta, Pulga. No lo puedo creer. Al gordo Zach Galifianakis lo escupió Brad Pitt; a mí, Mariano Iúdica”.

El video recorrió las redes sociales y los usuarios se posicionaron en contra del invitado por no haber entendido el concepto de la entrevista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Muni Seligmann contó el accidente doméstico que tuvo con su bebé.

El desgarrador relato de Muni Seligmann: "Mi bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo"

Hace 5 minutos
Colapinto estuvo manejando una lancha e intentó pasar bajo de un puente, pero calculó mal la altura.

No pudo contener la risa: el insólito choque de Colapinto durante un distendido paseo en China

Hace 19 minutos
La Policía de la Ciudad forma parte de los operativos en el derrumbe de Parque Patricios.

Derrumbe en Parque Patricios: la Ciudad garantizó el alojamiento a los vecinos afectados

Hace 29 minutos
La guerra en Medio Oriente dispara el petróleo y suben los precios de los pasajes aéreos

Por la guerra en Medio Oriente suben los precios de los pasajes aéreos

Hace 39 minutos
Javier Milei junto a Jamie Dimon. 

El elogio del CEO de JP Morgan a Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

Hace 43 minutos