Juicio por el atentado contra Cristina Kirchner: ordenaron la detención de una testigo por incurrir en contradicciones

Se trata de Lidia Alejandra Benítez, cuyas declaraciones en el juicio oral no coincidían con las que dio en la etapa de instrucción.

Fuentes judiciales indicaron a C5N que Benítez "repitió varias veces que no recordaba o que era un chiste, a pesar de que en la instrucción había dado otro tipo de respuestas" .

Por ejemplo, en la instrucción, Benítez declaró que Carrizo le había dicho que tenía un arma y que era para autodefensa. Sin embargo, en el juicio oral declaró que Carrizo no tenía ningún arma y, luego, que tenía una de juguete.

En la etapa que llevó adelante la jueza María Eugenia Capuchetti afirmó que Carrizo, Sabag Montiel y los amigos hablaban de política, e incluso que hablaron de matar a Cristina Kirchner, pero este miércoles declaró que "no hablaban de política".

También, en la instrucción, la mujer dijo que esas charlas Carrizo no las tomaba en serio y Sabag Montiel sí, aunque ahora afirmó que las charlas eran en broma.

Cuando el TOCF Nº6 la confrontó con su declaración anterior, la testigo explicó que en aquella oportunidad "estaba nerviosa y que la fiscalía entendió todo mal", algo que no es posible, ya que las declaraciones se releen y se firman, lo que supone la convalidación de la testigo.

Último intento: peritarán el celular de Fernando Sabag Montiel en Argentina

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°6, que lleva adelante la causa por el atentado contra Cristina Kirchner, ordenó que el celular de Fernando Sabag Montiel sea peritado en Argentina luego de que expertos israelíes no pudieran llevar adelante el procedimiento.

Esta será la última oportunidad de acceder al contenido del teléfono, ya que los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación advirtieron que el análisis "implica elevados riesgos que podrían dejar inutilizado en forma permanente el dispositivo original".

La querella había solicitado que el peritaje lo realizara la empresa israelí Cellebrite, que brinda el programa UFED que se utiliza para abrir teléfonos, para lo cual se cursó una consulta a través de la Cancillería. Sin embargo, la jueza Sabrina Namer señaló este miércoles que el procedimiento ya no se puede demorar más.

Fernando Sabag Montiel juicio oral 24 junio 2024 Tomás Cuesta

"Tenemos lo que nos informaron de Cancillería con respecto al pedido por el peritaje y la intervención de expertos israelíes. Entiendo que no se ha avanzado hacia ningún lado con esto y ya estoy en un momento en el cual tengo que tomar una decisión, porque los peritos nos informan que no tienen turno", explicó la magistrada.

"Así que le pido a las partes que se expidan sobre si están interesados en que se haga o no ese peritaje y así lo manifiesten, o qué es lo que quieren hacer al respecto. Los escucho", expresó. Tanto la querella, representada por José Manuel Ubeira, como la defensa accedieron a que el estudio se haga con peritos locales.

"El informe va a ser llevado adelante en los mismos términos en que fue ordenado, por los mismos profesionales, para no retrasar más porque no tenemos fecha. Para obtener un turno y poder llevar adelante la medida en los tiempos que dura el debate, tenemos ya que ordenarla porque sino no se va a poder hacer", resolvió Namer.

"Entonces, habiendo escuchado a las partes y particularmente a la querella, que había pedido que se esperara para ver la respuesta de los expertos israelíes, se retoma la realización del informe pericial en los mismos términos en que fue ordenado oportunamente y suspendido en su oportunidad", concluyó.