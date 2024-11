Último intento: peritarán el celular de Fernando Sabag Montiel en Argentina

Luego de que profesionales israelíes no pudieran llevarlo adelante, el procedimiento se hará en el país. Lo confirmó el Tribunal Oral Federal 6 al inicio de la audiencia de este miércoles.

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°6, que lleva adelante la causa por el atentado contra Cristina Kirchner, ordenó que el celular de Fernando Sabag Montiel sea peritado en Argentina luego de que expertos israelíes no pudieran llevar adelante el procedimiento.

La querella había solicitado que el peritaje lo realizara la empresa israelí Cellebrite, que brinda el programa UFED que se utiliza para abrir teléfonos, para lo cual se cursó una consulta a través de la Cancillería. Sin embargo, la jueza Sabrina Namer señaló este miércoles que el procedimiento ya no se puede demorar más.

"Tenemos lo que nos informaron de Cancillería con respecto al pedido por el peritaje y la intervención de expertos israelíes. Entiendo que no se ha avanzado hacia ningún lado con esto y ya estoy en un momento en el cual tengo que tomar una decisión, porque los peritos nos informan que no tienen turno", explicó la magistrada.

"Así que le pido a las partes que se expidan sobre si están interesados en que se haga o no ese peritaje y así lo manifiesten, o qué es lo que quieren hacer al respecto. Los escucho", expresó. Tanto la querella, representada por José Manuel Ubeira, como la defensa accedieron a que el estudio se haga con peritos locales.

"El informe va a ser llevado adelante en los mismos términos en que fue ordenado, por los mismos profesionales, para no retrasar más porque no tenemos fecha. Para obtener un turno y poder llevar adelante la medida en los tiempos que dura el debate, tenemos ya que ordenarla porque sino no se va a poder hacer", resolvió Namer.

"Entonces, habiendo escuchado a las partes y particularmente a la querella, que había pedido que se esperara para ver la respuesta de los expertos israelíes, se retoma la realización del informe pericial en los mismos términos en que fue ordenado oportunamente y suspendido en su oportunidad", concluyó.