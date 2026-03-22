Juicio ARA San Juan: se reanudan las audiencias con foco en las pericias técnicas El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz analiza la responsabilidad de cuatro ex altos mandos navales por el hundimiento de la nave y la muerte de sus 44 tripulantes. Por + Seguir en







Este lunes se reanudan las audiencias en Río Gallegos.

Este lunes se reanudan en Río Gallegos las audiencias del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan. Esta etapa del proceso judicial se centra en declaraciones testimoniales y peritajes técnicos. El objetivo principal es el esclarecimiento de las responsabilidades penales por el fallecimiento de los 44 integrantes de la tripulación.

Cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina ocupan el banquillo de los acusados. Se trata de Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. El tribunal investiga presuntos incumplimientos u omisiones en la cadena de decisiones durante la última misión de la nave.

El cronograma de esta semana prevé la comparecencia de cinco testigos por jornada hasta el próximo jueves. Los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez dirigen el debate. La complejidad técnica de los testimonios busca reconstruir las condiciones operativas del buque antes de su desaparición.

La investigación pone la lupa sobre el estado de navegabilidad del submarino y las reparaciones de "media vida" que terminaron en 2014. El tribunal evaluará también los controles previos a la zarpada y las anomalías que el navío registró en misiones anteriores. Expertos técnicos aportarán datos sobre los protocolos de navegación aplicados.

Un punto crítico del análisis es el funcionamiento de la válvula E-19. La instrucción de la causa señala a esta pieza como el posible lugar de ingreso de agua de mar al sector de baterías de proa. Según los registros, ese evento provocó un cortocircuito y un principio de incendio que el comandante Pedro Fernández reportó antes del colapso.

El Ministerio Público Fiscal sostiene la acusación mediante un equipo de cuatro fiscales. Por su parte, las querellas representan a los familiares de las víctimas bajo la dirección de los abogados Valeria Carreras y Luis Alberto Tagliapietra. El proceso judicial intenta determinar si la embarcación contaba con las garantías mínimas para cumplir su misión en alta mar.