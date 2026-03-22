22 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio ARA San Juan: se reanudan las audiencias con foco en las pericias técnicas

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz analiza la responsabilidad de cuatro ex altos mandos navales por el hundimiento de la nave y la muerte de sus 44 tripulantes.

Por
Este lunes se reanudan las audiencias en Río Gallegos.

Este lunes se reanudan las audiencias en Río Gallegos.

Este lunes se reanudan en Río Gallegos las audiencias del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan. Esta etapa del proceso judicial se centra en declaraciones testimoniales y peritajes técnicos. El objetivo principal es el esclarecimiento de las responsabilidades penales por el fallecimiento de los 44 integrantes de la tripulación.

La exparticipante de GH 2025 nació en Santa Cruz y tiene 32 años.
Te puede interesar:

"No soy una viuda negra": Luciana Martínez, ex Gran Hermano, se defendió tras salir en libertad

Cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina ocupan el banquillo de los acusados. Se trata de Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. El tribunal investiga presuntos incumplimientos u omisiones en la cadena de decisiones durante la última misión de la nave.

El cronograma de esta semana prevé la comparecencia de cinco testigos por jornada hasta el próximo jueves. Los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez dirigen el debate. La complejidad técnica de los testimonios busca reconstruir las condiciones operativas del buque antes de su desaparición.

La investigación pone la lupa sobre el estado de navegabilidad del submarino y las reparaciones de "media vida" que terminaron en 2014. El tribunal evaluará también los controles previos a la zarpada y las anomalías que el navío registró en misiones anteriores. Expertos técnicos aportarán datos sobre los protocolos de navegación aplicados.

Un punto crítico del análisis es el funcionamiento de la válvula E-19. La instrucción de la causa señala a esta pieza como el posible lugar de ingreso de agua de mar al sector de baterías de proa. Según los registros, ese evento provocó un cortocircuito y un principio de incendio que el comandante Pedro Fernández reportó antes del colapso.

El Ministerio Público Fiscal sostiene la acusación mediante un equipo de cuatro fiscales. Por su parte, las querellas representan a los familiares de las víctimas bajo la dirección de los abogados Valeria Carreras y Luis Alberto Tagliapietra. El proceso judicial intenta determinar si la embarcación contaba con las garantías mínimas para cumplir su misión en alta mar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Excavaciones realizadas en La Perla que concluyeron con la identificación de 12 detenidos-desaparecidos.

Córdoba: la Justicia informará la identidad de desaparecidos hallados en La Perla

Suspendieron el traspaso de la justicia laboral a CABA.

Reforma: suspenden el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires

No pueden condenar a una persona por ser socia de un empresario y ahora por ser socia de todos, indicó CFK.

Las inconsistencias en la causa Cuadernos que marcó Cristina Kirchner

Condenaron a más de 23 años de prisión a uno de los asesinos de Kim Gómez

Condenaron a más de 23 años de prisión a uno de los asesinos de Kim Gómez

Adorni pidió disculpas, pero aseguró que no cometió un delito.

Avanzan en la Justicia las causas contra Manuel Adorni por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este

play

Claudio "Chiqui" Tapia declaró en la causa por presunta evasión

Rating Cero

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

Durante la final de MasterChef, Donato De Santis anunció su úitmo programa tras 10 temporadas

Revelan el verdadero motivo por el cual Donato De Santis renunció a MasterChef Celebrity

play

Daniela Ballester relató su experiencia tras sufrir un ACV que le dio un giro a su vida: "No me quiero ir de acá"

La mediática confesó que la IA la acompaña en su maternidad.

"No me juzga": Rocío Marengo reveló que usa como terapeuta a la Inteligencia Artificial

Lola y Manu se muestran cada día más juntos, ¿nace una relación mucho más que una amistad?

Los participantes de Gran Hermano opinan sobre el nuevo shippeo en la casa: ¿amor prohibido o solo juego?

La química entre los participantes ya no pasa indadvertida para sus compañeros de la casa.

"Son un escándalo": la química entre Danelik y Brian Sarmiento incendió la pantalla de Gran Hermano

últimas noticias

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

Hace 42 minutos
Desvíos y frecuencia reducida para el transporte en la CIudad durante el feriado. 

Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA el lunes 23 y martes 24 de marzo 2026

Hace 56 minutos
Durante la final de MasterChef, Donato De Santis anunció su úitmo programa tras 10 temporadas

Revelan el verdadero motivo por el cual Donato De Santis renunció a MasterChef Celebrity

Hace 58 minutos
Boca ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Instituto

Hace 1 hora
Donald Trump y Mark Rutte.

Guerra en Medio Oriente: el titular de la OTAN consideró "crucial" la guerra de EEUU contra Irán

Hace 1 hora