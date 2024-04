Jubilados: con dictámenes divididos, la oposición intenta presionar para una nueva fórmula

Según los propios diputados, a excepción del dictamen de La Libertad Avanza, hay un gran consenso respecto del problema y pequeñas disidencias sobre cómo solucionarlo. Ahora buscarán que la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, tome cartas en el asunto para poder llevar el tema al recinto.

En un principio se intentó que fuera un plenario de comisiones, que incluya a la de Presupuesto, que tratara el tema. Sin embargo, Espert no hizo la convocatoria correspondiente pese a las críticas de todos los sectores de la oposición. Frente a esto y para forzar al diputado a que convoque a la comisión, analizan votar un emplazamiento en la próxima sesión.

“Hay que ir al recinto a emplazar a la comisión de presupuesto porque él no lo va a hacer”, planteó el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, refiriéndose al flamante diputado libertario José Luis Espert y disparó: "No podés hacer lo que se te canta aunque seas el presidente de la comisión".

Para Unión por la Patria no es el emplazamiento el único obstáculo que tienen los diputados para resolver la problemática de los haberes jubilatorios que, con el DNU 274/24 no recompusieron la pérdida de poder adquisitivo de los últimos tres meses. Sino que deben construir una amplia mayoría a la hora de votar, para evitar el veto presidencial. "Hoy no solamente se quiere gobernar con megaDNU sino que también se quiere gobernar amagando con la posibilidad de un veto", mencionó el jefe de bancada.

Por su parte, el radicalismo también se desmarcó del Presidente. Durante su exposición, Rodrigo De Loredo, cuestionó el ahorro del 0,5% del PBI provenientes del ajuste del 35% que se le hizo a los haberes previsionales al tiempo que explicó que esos puntos del producto bruto podrían haberse obtenido del régimen industrial de Tierra del Fuego (0,33%) y del pago del impuesto a las ganancias de jueces (0,16%). “¿Este es el cambio que se esperaba? ¿Esta era la casta?”, sentenció el cordobés.

Hay cinco grandes ejes que comparten los dos principales dictámenes -el de UxP con 13 firmas y el de la UCR y HCF con 7 firmas - : establecer un piso para las jubilaciones; el empalme, es decir, cómo se recomponen hacia atrás los haberes; la redacción de una nueva fórmula que incluye de manera transversal la incorporación del IPC; el impedimento de un desdoblamiento en el pago de los haberes; y las cajas de jubilaciones no transferidas.

Los legisladores consideran que la suba del 12,5% que establece el decreto en compensación por el cambio de fórmula es insuficiente en comparación al 20,6% de aumento en la inflación de enero. Por ello coinciden en que el índice de inflación debe estar en la fórmula.

En este sentido, UP aplica en su dictamen un aumento por única vez del 30% para compensar lo perdido. Mientras la oposición dialoguista lo fijó en 20,6%, mismo monto que la inflación de enero.

Respecto de los pisos, los radicales con Hacemos Coalición Federal proponen $250.286, que actualmente es el valor de la canasta básica total por adulto y UP plantea $241.283 como base: la sumatoria de una jubilación mínima actual ($171.283) más el bono de $70.000.

La postura de La Libertad Avanza

Julio Moreno Ovalle, diputado salteño de La Libertad Avanza, recogió el guante tras las exposiciones de la oposición. Defendió la postura del Gobierno al declarar que el ajuste es necesario para acomodar la macroeconomía. “Se está haciendo una política de shock porque las gradualistas fracasaron”, refirió.

El salteño asumió que son conscientes de que el ajuste se está haciendo a los jubilados, al tiempo que se refirió a que las inversiones para el crecimiento de la economía no llegan “porque no se están aprobando las leyes para dar seguridad jurídica a los inversores”.

“Si queremos empezar a hablar de mejorar la situación de los jubilados, démosle al Presidente las herramientas necesarias” dijo Moreno Ovalle, haciendo referencia a la Ley Bases que, hasta el momento y pese a las intenciones del oficialismo, no se volvió a tratar en la Cámara de Diputados.