Juan Schiaretti confirmó su candidatura a diputado nacional por Córdoba por el espacio Provincias Unidas

El exgobernador oficializó a través de las redes que encabezará la lista del espacio liderado por el gobernador Martín Llaryora. Quiénes lo acompañan.

El exgobernador cordobés y excandidato presidencial, Juan Schiaretti, confirmó este domingo que será candidato a diputado nacional por Córdoba, encabezando la lista de Provincias Unidas.

“Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era. Quiero que este cambio llegue a buen puerto y que la esperanza de nuestro pueblo, que soporta sacrificios para que las cosas mejoren, no se transforme en frustración”, afirmó.

El dirigente cordobés destacó que "esta vez vamos al Congreso, no en soledad desde Córdoba, sino junto a un equipo de gobernadores de distintas provincias que expresan la geografía argentina de norte a sur y la producción: la minería, el campo, la industria, el petróleo y el gas; en definitiva, el interior productivo y de trabajo de nuestra patria”. Entre las provincias a las que hizo mención se encuentran Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

En ese sentido, anticipó que el espacio conformará un bloque legislativo federal que buscará garantizar que el equilibrio macroeconómico y el equilibrio fiscal “no se hagan a los hachazos, sino como algo innegociable, pero cuidando a nuestra gente”.

Asimismo, Schiaretti adelantó que desde el Congreso se impulsarán propuestas para aumentar la producción, el empleo y la infraestructura en todo el país, corrigiendo distorsiones que afectan a la economía y al desarrollo.

“Desde Córdoba hemos demostrado que es posible mantener el equilibrio fiscal de manera consistente en el tiempo, gobernar apoyando a los sectores productivos y generar empleo. Junto a los gobernadores de Provincias Unidas expresamos el federalismo y el interior productivo, para que la esperanza de los argentinos no devenga en frustración, sino en desarrollo sostenido”, concluyó.

