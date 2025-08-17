IR A
IR A

El duro pedido de los hijos de Julieta Prandi luego de la condena contra Claudio Contardi

Después de que el empresario fuese condenado a 19 años de prisión, Mateo y Rocco tomaron una postura firme que fue confirmada por la modelo y conductora.

El duro pedido de los hijos de Julieta Prandi luego de la condena contra Claudio Contardi.

El duro pedido de los hijos de Julieta Prandi luego de la condena contra Claudio Contardi.

“Pobrecita la Prandi, qué horror lo que vivió esta chica”,lamentó Mirtha Legrand
Te puede interesar:

El mensaje de Mirtha Legrand para Julieta Prandi tras el juicio contra su exmarido: "La llamé, pero no..."

“Siento que la Justicia finalmente escuchó… Hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida, donde puedo elegir y ser feliz", expresó Prandi minutos después de conocerse la condena contra su exmarido.

La decisión de la Justicia no representó un alivio solo para ella, sino que también generó un fuerte impacto en sus hijos, quienes cuando se supo el veredicto dejaron muy claro que no quieren tener contacto con su progenitor. “Ellos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez”, indicó la modelo.

Julieta Prandi hijos
Julieta Prandi con sus hijos Mateo y Rocco Contardi.

Julieta Prandi con sus hijos Mateo y Rocco Contardi.

"A ellos se les hizo un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia y por voluntad de los menores no lo ven y nadie puede obligar... Nadie puede obligar a un menor a revincularse si ellos no lo desean", agregó en su explicación.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció una nueva postura de los menores. Según informó Susana Roccasalvo en Implacables, los chicos quieren sacarse el apellido de Contardi, algo que debe tramitarse por la vía legal.

Julieta Prandi junto a sus hijos Mateo y Rocco

“Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca se los prohibí. Solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por proveer su educación, alimentos, cuidado, es violento y mis hijos han contado eso”, sostuvo Prandi.

De esta manera, el proceso legal para el cambio de apellido será un trámite formal. Una vez iniciada la causa, la Justicia evaluará el pedido teniendo en cuenta la edad y el deseo de los menores, que actualmente tienen 14 y 10 años.

Julieta Prandi junto a sus hijos Mateo y Rocco

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Waizer fue testigo del juicio.

El duro relato del amigo de Julieta Prandi que la ayudó a escapar: "Nadie se imaginaba el calvario"

Le negaron la prisión domiciliaria y tobillera electrónica a Claudio Contardi.

Caso Julieta Prandi: la Justicia le negó la prisión domiciliaria a Claudio Contardi

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes.

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes

el exmarido de julieta prandi fue trasladado a la carcel donde estan los rugbiers condenados por el crimen de baez sosa
play

El exmarido de Julieta Prandi fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

Julieta Prandi hizo su descargo en Instagram.

El primer posteo de Julieta Prandi luego de la condena a Claudio Contardi: "No soy tu presa"

La actriz y conductora contó el calvario que vivió.

Josefina Pouso confesó que vivió el mismo calvario de Julieta Prandi: "Mis hijas me salvaron"

últimas noticias

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Hace 20 minutos
Boca visita a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Boca empata 0-0 con Independiente Rivadavia en Mendoza por el torneo Clausura 2025

Hace 31 minutos
Semana clave en el Senado: la oposición busca dictamen para el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica

La oposición busca dictamen para el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica

Hace 50 minutos
Se desarma el armado político de Gloria Ruiz en Neuquén. 

La primera candidata a senadora de Gloria Ruiz renunció tras el escándalo del robo de quesos

Hace 1 hora
Juan Schiaretti confirmó su candidatura a diputado por Córdoba por el espacio Provincias Unidas.

Schiaretti confirmó su candidatura a diputado nacional por Córdoba por el espacio Provincias Unidas

Hace 1 hora