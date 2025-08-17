El duro pedido de los hijos de Julieta Prandi luego de la condena contra Claudio Contardi Después de que el empresario fuese condenado a 19 años de prisión, Mateo y Rocco tomaron una postura firme que fue confirmada por la modelo y conductora.







Luego de que el empresario Claudio Contardi fuera sentenciado a 19 años de prisión por violencia de género y abuso sexual contra Julieta Prandi, la modelo y conductora reveló la contundente decisión que tomaron sus hijos Mateo y Rocco.

“Siento que la Justicia finalmente escuchó… Hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida, donde puedo elegir y ser feliz", expresó Prandi minutos después de conocerse la condena contra su exmarido.

La decisión de la Justicia no representó un alivio solo para ella, sino que también generó un fuerte impacto en sus hijos, quienes cuando se supo el veredicto dejaron muy claro que no quieren tener contacto con su progenitor. “Ellos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez”, indicó la modelo.

Julieta Prandi hijos Julieta Prandi con sus hijos Mateo y Rocco Contardi. Redes sociales "A ellos se les hizo un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia y por voluntad de los menores no lo ven y nadie puede obligar... Nadie puede obligar a un menor a revincularse si ellos no lo desean", agregó en su explicación.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció una nueva postura de los menores. Según informó Susana Roccasalvo en Implacables, los chicos quieren sacarse el apellido de Contardi, algo que debe tramitarse por la vía legal.

Julieta Prandi junto a sus hijos Mateo y Rocco “Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca se los prohibí. Solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por proveer su educación, alimentos, cuidado, es violento y mis hijos han contado eso”, sostuvo Prandi. De esta manera, el proceso legal para el cambio de apellido será un trámite formal. Una vez iniciada la causa, la Justicia evaluará el pedido teniendo en cuenta la edad y el deseo de los menores, que actualmente tienen 14 y 10 años. Julieta Prandi junto a sus hijos Mateo y Rocco