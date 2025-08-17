Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín El reconocido actor falleció este sábado luego de atravesar una grave enfermedad que lo alejó de los medios.







Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín.

Familiares, amigos y colegas despidieron este domingo al actor Alberto Martín, quien murió a los 81 años tras una larga enfermedad, en un acto que tuvo lugar en el Cementerio de Boulogne y estuvo marcado por expresiones de afecto y emoción de varias figuras del espectáculo.

Entre los presentes se contaron figuras destacadas del ambiente artístico como Sergio Gonal, Marcelo de Bellis, Matías Santoianni, Adrián Suar, Germán Kraus y Jorge Carna Crivelli, entre otros. Su presencia reflejó el respeto y cariño que el actor generó en su entorno.

Adrián Suar La partida de Martín había sido confirmada por Carlos Rottemberg, desde la cuenta oficial de X del Multiteatro, con un mensaje solemne: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín... despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia".

La noticia causó impacto inmediato entre el público y, en redes sociales, muchos expresaron su conmoción y afecto. Diversos artistas volcaron mensajes sentidos y homenajes públicos en plataformas digitales.

Germán Kraus, amigo del actor, lleva el ataud La carrera de Alberto Martín, cuyo nombre real era Luis Alberto Di Feo, fue extensa y diversa. Debutó en el cine a los seis años, con la película “La muerte está mintiendo”, y a lo largo de su vida se consolidó como figura habitual en la televisión argentina, por títulos como Su comedia favorita, Gutierritos y Los hijos de López.

En paralelo, desarrolló una intensa trayectoria teatral y cinematográfica. Participó en producciones icónicas como Yo, el mejor, Brigada en acción, ¡Qué linda es mi familia! y obras teatrales relevantes. El teatro fue otro espacio donde brilló con fuerza, con trabajos en Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York. Matías Santoianni, Carna Crivelli y Sebastián Almada Marcelo de Bellis Sergio Gonal