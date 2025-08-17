IR A
IR A

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín

El reconocido actor falleció este sábado luego de atravesar una grave enfermedad que lo alejó de los medios.

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín.

Conmoción en el espectáculo: así fue el último adiós a Alberto Martín.

Familiares, amigos y colegas despidieron este domingo al actor Alberto Martín, quien murió a los 81 años tras una larga enfermedad, en un acto que tuvo lugar en el Cementerio de Boulogne y estuvo marcado por expresiones de afecto y emoción de varias figuras del espectáculo.

Suar salió al cruce de los rumores de la salida de Canosa de El Trece.
Te puede interesar:

Adrián Suar reveló los motivos por los que levantaron el programa de Viviana Canosa: "Hay cosas que no..."

Entre los presentes se contaron figuras destacadas del ambiente artístico como Sergio Gonal, Marcelo de Bellis, Matías Santoianni, Adrián Suar, Germán Kraus y Jorge Carna Crivelli, entre otros. Su presencia reflejó el respeto y cariño que el actor generó en su entorno.

Adrián Suar

La partida de Martín había sido confirmada por Carlos Rottemberg, desde la cuenta oficial de X del Multiteatro, con un mensaje solemne: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín... despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia".

La noticia causó impacto inmediato entre el público y, en redes sociales, muchos expresaron su conmoción y afecto. Diversos artistas volcaron mensajes sentidos y homenajes públicos en plataformas digitales.

Germán Kraus, amigo del actor, lleva el ataud

La carrera de Alberto Martín, cuyo nombre real era Luis Alberto Di Feo, fue extensa y diversa. Debutó en el cine a los seis años, con la película “La muerte está mintiendo”, y a lo largo de su vida se consolidó como figura habitual en la televisión argentina, por títulos como Su comedia favorita, Gutierritos y Los hijos de López.

En paralelo, desarrolló una intensa trayectoria teatral y cinematográfica. Participó en producciones icónicas como Yo, el mejor, Brigada en acción, ¡Qué linda es mi familia! y obras teatrales relevantes. El teatro fue otro espacio donde brilló con fuerza, con trabajos en Fantástica, La jaula de las locas y Mi querido Mr. New York.

Matías Santoianni, Carna Crivelli y Sebastián Almada
Marcelo de Bellis
Sergio Gonal

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

últimas noticias

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Hace 26 minutos
Boca visita a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Boca le gana 1-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza por el torneo Clausura 2025

Hace 37 minutos
Semana clave en el Senado: la oposición busca dictamen para el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica

La oposición busca dictamen para el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica

Hace 56 minutos
Se desarma el armado político de Gloria Ruiz en Neuquén. 

La primera candidata a senadora de Gloria Ruiz renunció tras el escándalo del robo de quesos

Hace 1 hora
Juan Schiaretti confirmó su candidatura a diputado por Córdoba por el espacio Provincias Unidas.

Schiaretti confirmó su candidatura a diputado nacional por Córdoba por el espacio Provincias Unidas

Hace 1 hora