Video: la inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q' Va

La banda de cuarteto se presentó en San Francisco, Córdoba, y su líder, David Ortíz, se accidentó en el escenario. A través de un comunicado explicaron que “recibió varios puntos en su cabeza”, pero que está en buen estado. Debieron suspender el otro recital del domingo.

Una noche que comenzó a puro ritmo, terminó accidentada para el cantante de Dale Q’ Va, David Ortíz, quien sufrió una dolorosa caída sobre el escenario de un show que estaba dando en Córdoba.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre el emblemático Club Bomberos de San Francisco de la ciudad cordobesa, lo que generó preocupación entre sus compañeros y fanáticos que presenciaron el accidente. El artista fue rápidamente asistido y trasladado al hospital, afortunadamente solo sufrió algunos golpes, pero ya se encuentra fuera de peligro.

En el propio video que publicó la banda con un comunicado, se puede ver al vocalista dar una vuelta sobre el escenario y al mirar a la cámara de la propia banda da un salto sobre el escenario, cuando dos tablas cedieron, provocando que el cantante cayera al vacío y desapareciera.

“Fue una desgracia con suerte”, expresó Maximiliano Marinaro, representante de la banda en diálogo con Cadena 3 y destacó la rápida intervención del equipo médico y la buena disposición del artista tras el accidente.

Por su parte, El Periódico, medio local de San Francisco, reveló que el artista regresó a Córdoba capital junto al grupo en el colectivo, de buen ánimo y con deseos de continuar con su actividad musical.

Tras recibir el alta, el propio Ortíz recurrió a sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus fanáticos. “Hola gente, quería contarles que estoy un poco mejor aunque con mucho dolor… Gracias por preocuparse”, escribió acompañado por dos emojis de manos con agradecimientos y haciendo la forma del corazón.

pablo ortiz

El comunicado de Dale Q’ Va sobre el accidente que afectó al vocalista de la banda

Luego que el propios David Ortíz escribiera en redes un mensaje llevando tranquilidad a sus fanáticos, la banda Dale Q' Va también emitió un comunicado dando más detalles sobre el estado de salud del artista y además, informando que, por público conocimiento debieron suspender el show de ese mismo domingo a la noche.

“En relación al accidente que ocurrió anoche en el escenario de Bomberos, San Francisco, queremos informarles que David recibió varios puntos en su cabeza y se encuentra mejor. En el día de hoy va a ser evaluado por los médicos y le realizaron radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones”, señalaron.

Y agregaron: “Debido a esto, el baile de esta noche en Sumampa queda suspendido. Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”.

Comunicado sobre la salud de @pablodavidortiz_oficial IMPORTANTE- El baile de ésta noche en

