Con sorpresas, La Libertad Avanza presentó su lista a diputados en Buenos Aires

La nómina fue oficializada a pocas horas del cierre y en la lista se incluye el nombre de Sergio Daniel Figliuolo, conocido como Tronco y que es productor del programa de Alejandro Fantino.

Espert es el primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires. 

El cierre de listas en La Libertad Avanza favoreció al armado de la secretaria de la presidencia, Karina Milie, y Sebastián Pareja, el armador bonaerense que fue clave en el cierre de listas provincial. Como cabeza de lista, estará el diputado José Luis Espert y lo acompañará Karen Reichardt, mientras el tercer lugar le quedó al PRO con Diego Santilli.

Palazzo destacó la unidad del peronismo y advirtió sobre el modelo de crueldad de Javier Milei

Una de las sorpresa en la lista, es el nombre de Sergio Daniel Figliuolo, conocido como Tronco y que es productor del programa de Alejandro Fantino; quien ocupará el puesto 11 de la lista de diputados.

La lista se completa con: Gladys Noemi Humenuk, Sebastián Pareja, Johanna Sabrina Longo, Alejandro Carrancio, Miriam Niveyro, Alejandro Finocchiaro, Giselle Castelnuovo, María Fernanda De Sensi, Miguel Schmuckler, María Luisa González Estevarena, Álvaro García, Andrea Vera, Joaquín Ojeda. Ana Tamagno, Carlos Pirovano y Martina León.

“Es momento de decidir si construimos futuro o si volvemos al fracaso”, aseguró la cuenta en X del oficialismo para presentar la lista completa de candidatos.

La lista competirá en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Espert busca renovar su banca, mientras que el oficialismo confía en robustecer su fuerza en la Cámara baja,

