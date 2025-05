Juan Manuel Urtubey: "La mayoría quiere un modelo de país diferente al que ofrece el Gobierno nacional"

El exgobernador de Salta aseguró que el Partido Justicialista debe realizar una reconstrucción, generar la unidad y lograr una propuesta que identifique a dos tercios de la población que no elige a La Libertad Avanza de Javier Milei.

El exgobernador de Salta entre 2007 y 2019, Juan Manuel Urtubey , aseguró en C5N que la mayor parte de la ciudadanía no elige la propuesta de país que pregona el presidente Javier Milei . Además, manifestó que los malos resultados del Partido Justicialista se debió a la ausencia de unidad y la imposición de candidatos desde Buenos Aires.

"En Salta la mayoría elige seguir construyendo un destino que lo forjamos desde aquí y no se decide en otro lugar. Es importante que la gente elija representante de su provincia y no delegados de un poder nacional", remarcó el dirigente en referencia a la intervención al PJ local, que generó una mala tarea electoral: no logró ninguna banca de diputados y senadores de la provincia del Norte.