Gustavo Sáenz: "Obtuvimos 11 de 12 senadores y 20 de 30 diputados, ganamos"

Saénz comenzó su discurso agradeciendo a la ciudadanía que votó en la elección, el 58,75% del padrón, y a las autoridades y fuerzas comprometidas en los comicios. Luego destacó la victoria obtenida en las urnas. " Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales pero sí de 12 senadores que se elegían ganamos 11 y de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos" , expresó en tono irónico.

Con respecto a las elecciones en la Capital provincial, donde se impuso La Libertad Avanza con el 35,04% de los votos, agradeció a su candidato a senador Bernardo Biella por los esfuerzos realizados pero reconoció que le hubiera gustado ganar las 12 bancas de senadores que se pusieron en juego en esta elección. "Estuvimos ahí, pero no todo se puede ganar", reconoció.

"Agradezco a los que nos han acompañado y nos siguen acompañando. Obtuvimos el 42% en Capital y el 58% en toda la la provincia. Si yo defiendo al federalismo a nivel nacional con mucha mayor razón lo hago aquí en mi provincia. Claramente en los grandes centros urbanos las elecciones son más complicadas pero hicimos una gran elección", agregó.

Además apuntó contra la denuncias de fraude que hicieron desde La Libertad Avanza. "Denunciaron fraude pero una vez más el voto electrónico demostró que se gana y se pierde. A mi me tocó, yo gané y perdí con el voto electrónico pero nunca lloré. Me caí, me levanté, peleé y seguí trabajando por el pueblo", manifestó.

En su discurso también criticó al Partido Justicialista nacional por intervenir el PJ provincial. "Vinieron y nos intervinieron un mes antes de la elección. Le mandamos un saludo grande. Que Dios los bendiga y se den cuenta que a los salteños no nos dicen desde Buenos Aires qué tenemos que hacer. Eso lo aprendimos de Güemes, de su coraje y valentía".

"Hoy día la mitad de la provincia se ha vestido con los colores que nos cobijan y nos protegen por siempre que son los colores del poncho salteño que llevamos bien adentro en el corazón", cerró el gobernador convocando al pueblo salteño a seguir trabajando por la provincia.

Saénz le pidió a Mauricio Macri y Cristina Kirchner que apoyen al Gobierno

En un mano a mano con C5N y otros medios, Saénz pidió a los expresidentes Mauricio Macri y Cristina Kirchner que apoyen al Gobierno nacional. El gobernador volvió a apuntar contra la titular del PJ por intervenir el partido a nivel nacional y la responsabilizó del mal resultado que tuvo el peronismo en la provincia.

"Con Cristina nunca hablé en mi vida. Es necesario que empecemos a hablar entre todos. Que haya un gran encuentro nacional y que trabajemos juntos. Es fundamental que aquellos que ya fueron presidentes y tuvieron oportunidad que acompañen al Gobierno porque si le va a bien al Gobierno nos va bien a todos. Hay que terminar con la disputa de poder y Argentina es más grande que eso", señaló.