Para Javier Milei, los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico son "chimentos de peluquería"

"Esto es otra operación más, la misma que le habían hecho en 2019", afirmó el Presidente, en relación a la denuncia que se tramita en la Justicia de Estados Unidos e involucra al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires con Fred Machado.

El presidente Javier Milei aseguró este martes que los vínculos del diputado y candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert , con el empresario Antonio Fredy Machado , detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos acusado de narcotráfico, fraude y lavado de dinero, son "chimentos de peluquería" y se trata de " otra operación más".

"Es la misma operación que le habían hecho en el año 2019. Pasaron seis años. Se lo ensució nuevamente en 2021. Es recurrente y parte de la metodología", insistió el Presidente en una entrevista por A24, donde habló sobre los audios de Diego Spagnuolo , reconoció una desaceleración de la economía y anticipó cambios en el Gabinete luego de las elecciones legislativas nacionales.

La defensa del Presidente al legislador libertario es realizada luego de que un registro contable de la Justicia de Estados Unidos coloque bajo la lupa José Luis Espert, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Según esos documentos, el 1° de febrero de 2020 recibió un giro de u$s200.000 proveniente de Antonio Fred Machado.

"A ver, devuelta, es chimento de peluquería y operaciones para ensuciar. Que avance la Justicia. Lo que sorprende es que justo esto aparece ahora en este contexto. Son cosas raras. Te meten todo este ruido de nuevo en periodo electoral" , concluyó Milei sobre el tema.

La denuncia judicial que reúne estos elementos será presentada en las próximas horas por el dirigente social y abogado Juan Grabois. "Va a ser presentada ante la justicia federal de San Isidro", expresó Nicolás Rechanik, uno de los abogados del dirigente social. En la presentación se pide la citación también de Lilia Lemoine, de Luis Rosales, quien lo acompañó en la fórmula presidencial en 2019, y de Nazareno Etchepare, otrora su jefe de campaña.

Machado permanece bajo prisión domiciliaria desde 2021, cuando fue acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína” junto a su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, ya condenada a 16 años de cárcel en Texas. La investigación reveló que la organización lavaba dinero mediante la compra de aviones y desvío de fondos a través de empresas fantasma y “cómplices” identificados en planillas contables incautadas por el IRS.