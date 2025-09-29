Organizaciones sociales realizarán una jornada nacional de ollas populares: "Sin trabajo, solo hay hambre y narcotráfico"

El martes 30 de septiembre, organizaciones sociales de todo el país llevarán adelante una Jornada Nacional de Lucha y Solidaridad, que se expresará a través de cientos de ollas populares en plazas y barrios. La medida busca visibilizar la situación crítica en los sectores populares y reclamar al gobierno nacional la implementación de la Ley de Salario Social Complementario y la restitución de los envíos de alimentos a comedores comunitarios.

“Sin trabajo, solo hay hambre y narcotráfico”, señalaron en el comunicado de lanzamiento, en el que advierten que la falta de políticas sociales agrava las condiciones de vulnerabilidad y abre espacio al avance del consumo de drogas y al narcotráfico en los barrios.

Entre los reclamos centrales figura la apertura y el aumento del Salario Social Complementario, aprobado por unanimidad en el Congreso en 2016, y la reposición inmediata de alimentos a comedores y merenderos, tras lo que describen como “una auditoría trucha” realizada por el Ministerio de Capital Humano.

Las organizaciones también convocaron a una conferencia de prensa el mismo martes 30, a las 8.30 en el Obelisco porteño, para brindar detalles de la jornada y responder preguntas de los medios.

La protesta se desplegará en distintos puntos del país, con ollas populares en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba, Jujuy, Misiones, La Pampa, Catamarca, Chubut, Río Negro, Salta y San Luis, entre otras provincias.