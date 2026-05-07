Tras la acorralada de Patricia Bullrich, Manuel Adorni brindará una conferencia en Casa Rosada este viernes Por segunda vez en la semana, el jefe de Gabinete hablará con la prensa. Se prevé que sea a las 13hs tras la reunión con el equipo de Gobierno. Por Tatiana Scorciapino + Seguir en







Manuel Adorni volverá a hablar con la prensa.

Tras el pedido de Patricia Bullrich para acelerar la presentación de declaración jurada, este viernes Manuel Adorni brindará una nueva conferencia de prensa. Así se lo confirmaron a C5N desde el entorno del jefe de Gabinete, quien por la mañana tendrá agenda propia con la inauguración de una planta de Mercedes Benz en Zárate. Según adelantaron, el horario previsto para la nueva aparición pública del ex vocero será cerca de las 13 horas, minutos antes del inicio de la reunión de gabinete que encabezará a las 14hs.

Según confiaron a este medio desde el entorno del ministro coordinador, la de mañana será una “conferencia distinta”, aunque no quisieron brindar mayores detalles sobre la misma. Se espera que Adorni responda las cinco preguntas asignadas por conferencia a la prensa acreditada, aunque no se descarta que pudiesen haber otras sorpresas.

Esta será la segunda aparición pública del jefe de gabinete luego de la entrevista que le concederá esta noche a Alejandro Fantino en su canal Neura. Allí, se espera que el jefe de Gabinete profundice su defensa tras la declaración testimonial del contratista, Matías Tabar, quien dijo ante el fiscal Gerardo Pollicita que el arreglo total de la casa del country Indio Cua tuvo un costo de u$s245.000.

En tanto, la atención del gobierno y el arco político estará puesta en las declaraciones que el jefe de gabinete respecto a los dichos de Patricia Bullrich en la tarde del miércoles, quien le exigió rapidez para presentar su declaración jurada y aclarar el caso de su patrimonio que tiene al gobierno paralizado desde hace dos meses. “El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, aseveró el jueves la senadora.