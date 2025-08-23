IR A
Ana Garibaldi, sobre las coimas en Discapacidad: "Me siento abrumada por este Gobierno"

La reconocida actriz, que ahora brilla en la serie En el barro, visitó los estudios de C5N, se refirió al escándalo del cobro de retornos en la ANDIS que involucra a funcionarios y expresó: "Quiero ser optimista, pero no sé si va a haber justicia".

La reconocida actriz visitó los estudios de C5N.

La reconocida artista fue la invitada de TVR, con la conducción de Juan Amorín y Andrea Rincón, y aseguró: "Es un modo de comunicar, negar todo, hablar de otra cosa. Es un montón, desde algo gracioso como la figura de Karina Milei, que es como el presidente con peluca. Es demasiado, me siento abrumada. La semana fue muy dura en varios aspectos".

Además, la artista que formó parte del spin-off de El Marginal, añadió: "u$s800.000 por mes de la Agencia de Discapacidad se llevaban. Espero que se haga justicia, que no pueden caminar por la calle y que estén presos. No sé si se va a hacer justicia, por cómo viene todo, la sensación es que no. Pero no debería ser así. Uno quiere ser optimista, pero me cuesta un poco".

En el mismo sentido, se refirió a las políticas de ajuste de la gestión libertaria, en particular en jubilaciones y discapacidad: "Parece eterno, siento que están hace 500 años. Qué va a quedar. El tema de la discapacidad para mí es hipersensible. No hay nada más frágil. Tengo compañeras como Valentina Bassi, Lola Berthet que estuvieron en la marcha, bajo la lluvia, hablando, tratando de explicar lo que no se debe explicar".

Finalmente, concluyó: "Tendría que estar con su hijo, llevándolo a las terapias, laburando, siendo feliz. Está ahí bajo la lluviia. Es un tema muy complicado, muy difícil para mí. Es imperdonable. No mueve la aguja económica para nada, no se puede seguir discutiendo esto".

