Ana Garibaldi, sobre las coimas en Discapacidad: "Me siento abrumada por este Gobierno"

La actriz Ana Garibaldi, protagonista de "En el barro", la exitosa serie estrenada la semana pasada, fue la invitada estrella de una nueva edición de TVR, en los estudios de C5N y brindó sus sensaciones en medio del escándalo de corrupción que sacude a la gestión libertaria, por cobro de retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): "Me siento abrumada por el Gobierno".

La reconocida artista fue la invitada de TVR, con la conducción de Juan Amorín y Andrea Rincón, y aseguró: "Es un modo de comunicar, negar todo, hablar de otra cosa. Es un montón, desde algo gracioso como la figura de Karina Milei, que es como el presidente con peluca. Es demasiado, me siento abrumada. La semana fue muy dura en varios aspectos".

Además, la artista que formó parte del spin-off de El Marginal, añadió: "u$s800.000 por mes de la Agencia de Discapacidad se llevaban. Espero que se haga justicia, que no pueden caminar por la calle y que estén presos. No sé si se va a hacer justicia, por cómo viene todo, la sensación es que no. Pero no debería ser así. Uno quiere ser optimista, pero me cuesta un poco".

@anetagari: "Me siento abrumada con todo lo del gobierno"



En el mismo sentido, se refirió a las políticas de ajuste de la gestión libertaria, en particular en jubilaciones y discapacidad: "Parece eterno, siento que están hace 500 años. Qué va a quedar. El tema de la discapacidad para mí es hipersensible. No hay nada más frágil. Tengo compañeras como Valentina Bassi, Lola Berthet que estuvieron en la marcha, bajo la lluvia, hablando, tratando de explicar lo que no se debe explicar".