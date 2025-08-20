Esteban Paulón, contra Javier Milei y Karina: "La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos"

El diputado pedirá la interpelación de Karina Milei y el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, tras difundirse en Argenzuela los audios de coimas del Gobierno a los laboratorios.

El legislador apuntó al Gobierno que está haciéndose de cientos de miles d edólares en coimas.

El diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón opinó sobre los audios que trascendieron sobre los presuntos cobros de retornos a distintos funcionarios del Gobierno en la compra y provisión de medicamentos a un laboratorio: "Es un jubileo de coimas".

El legislador advirtió que se trata de un escándalo y apuntó que "pegó muy fuerte en el interior de la Cámara de Diputados ". En esa línea, agregó: "Presentamos este mediodía un pedido de interpelación de Karina Milei y Diego Spagnuolo, para que den explicaciones".

"La única paritaria que funciona es la de las comisiones de los medicamentos , que entregan, del 3 al 5% y del 5 al 8% , ojalá los trabajdores tuvieras estas paritarias".

"Tienen que explicar esos audios, estas coimas, los porcentajes, los montos, el circuito por el cual los empresarios de las distintas droguerías están involucrados", reclamó el diputado y recordó que varios funcionarios iban directo a Nordelta "no a visitar a los carpinchos", sino a buscar su parte del negocio.

"Este es un gobierno de enorme hipocresía , vimos el cinismo del vocero Manuel Adorni ofreció una mejora en potencial, ahora que se aprobó la ley.... este gobierno que se la pasó hablando de "curros". Adonde fueron a cuidar los recursos para que lleguen mejor las prestaciones es donde están manoteando cientos de miles de dólares por mes. La verdad no termino de entender si el objetivo del Gobierno es encontrar donde hay una caja para saquear", apuntó Paulón.

En Argenzuela, en C5N, con la conducción de Jorge Rial, se difundieron los audios donde están las pruebas de la corrupcion que llega hasta el mandatario y la secretaria general de Presidencia. Además, se nombre al funcionario Eduardo "Lule" Menem y el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En referencia al cobro y pago de coimas en la compra y provisión de medicamentos.

El conductor detalló que "los propios funcionarios públicos se trasladaban para ir a buscar la guita de la corrupción. Miren la avaricia de esta gente", denunció.

Paulón remarcó el "impacto del tema en la sesión" de este miércoles, donde el oficialismo quiere evitar la votación de leyes de la oposición. "Vamos a presentar un pedido de informes y la interpelación de Milei (Karina) y Spagnuolo, en esta misma sesión".