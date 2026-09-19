Cuando la realidad aprieta, Javier Milei aprieta más

Mientras cae el consumo y se degradan día a día las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos, la batalla cultural del Gobierno comienza a inclinarse hacia una deriva autoritaria muy peligrosa. El proyecto de ley presentado bajo la bandera de Malvinas avanza sobre el terreno de las libertades individuales y se vuelve un riesgo para la democracia.

Mientras se degradan día a día las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos y ya ni siquiera son positivos algunos números que el Gobierno otrora señaló como la guía de modelo, la apuesta a la batalla cultural comienza a inclinarse hacia una deriva autoritaria muy peligrosa.

En efecto, el PBI cayó 0,6% en términos desestacionalizados y el consumo privado -el dato usado por Javier Milei para decir que el consumo "vuela"- cayó 2,4% en el segundo trimestre respecto del primero. Los datos de la industria y la construcción ya son conocidos y marcan derrumbes pavorosos. En este marco, la Rosada envió al Congreso dos proyectos que parecen agravar la situación, en lugar de intentar solucionarla.

El primero es un proyecto de ley presentado bajo la bandera de Malvinas que, después de recuperar sanciones contra empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas sin autorización argentina, avanza sobre el terreno de las libertades individuales de ciudadanos. De sus 133 artículos, apenas una parte está directamente vinculada con la cuestión malvinera. El resto modifica normas de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, amplía las facultades del Poder Ejecutivo y habilita nuevas herramientas de inteligencia y persecución bajo el argumento de combatir amenazas a la soberanía.

El proyecto incorpora además elementos de la agenda de seguridad promovida por Donald Trump y Marco Rubio, con una concepción ampliada de las amenazas no estatales y nuevas facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en defensa de infraestructura crítica. Entre sus puntos más controvertidos aparece un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo que podría habilitar restricciones económicas sin orden judicial y la previsión de sanciones para quienes amenacen procesos electorales o políticos con campañas de "desinformación".

En un contexto de conflicto social inevitable, conforme empeoran los datos económico sociales, un proyecto como este se vuelve un peligro para la democracia bastante evidente. La habilitación a las FFAA para inmiscuirse en la seguridad interior es un anhelo de los libertarios casi desde el inicio y en este proyecto, como decíamos, tiene argumentos concretos para reinstalarse. La definición de qué es desinformación y qué es ejercicio cabal del periodismo o de la libertad de expresión también supone un problema si queda supeditada al arbitrio de un personaje, el Presidente, que no deja de insultar a quien dice lo que le molesta y de tratar de "mierdas humanas" a trabajadores de prensa. Quedará, quizás para tiempos que permitan mayor reflexión, la evaluación de por qué nuestra sociedad naturaliza y permite un nivel de violencia discursiva inédito en la historia democrática de nuestro país. Hoy, la urgencia indica a la oposición que deberá ser decidida para conjurar este peligro republicano.

El proyecto llega al Congreso envuelto en la sobreactuación presidencial por Malvinas, una causa que atraviesa a buena parte de la sociedad argentina y que permite colocar cualquier discusión sobre el articulado bajo el signo de la soberanía nacional. En el bloque del peronismo son conscientes de la trampa y esta semana se reunieron con la premisa de desarmar el paquete, separando las medidas referidas a las islas de las modificaciones sobre seguridad, inteligencia y Defensa. Ya han identificado el riesgo, que está en que el Congreso termine discutiendo bajo la presión de tener que explicar por qué rechaza una ley que el Gobierno presenta como una defensa de Malvinas. Por las dudas, Santiago Caputo -el capo de la inteligencia estatal- ya avisó que cualquiera que se oponga al proyecto será considerado como un agente británico.

En medio de esta avanzada, el Gobierno recurrió a la seguridad nacional por motivos más pedestres. Al borde de que se genere un nuevo escándalo de corrupción por las compras de alimentos y jardinería en la Quinta de Olivos, el Presidente decidió que se desplace a todo el personal civil y que sea reemplazado por militares. Entre los desplazados se encuentran familiares de la mano de derecha de Karina Milei. Todo el entorno de la hermana presidencial está bajo sospecha, pero la explicación oficial fue que la decisión se tomaba en el marco de la "escalada de la inseguridad a nivel global" y también está vinculada con la visita del papa León XIV a la Argentina, que "demandará el ingreso de personal externo para la realización de obras y la prestación de servicios destinados al acondicionamiento de la visita oficial". Por si hace falta recordarlo, el Papa no visitará la Residencia presidencial.

La ofensiva institucional se combina con una pelea decisiva por las reglas electorales de 2027. A la Casa Rosada le quedan pocos meses de sesiones ordinarias para conseguir los votos que necesita para modificar el sistema electoral y eliminar las PASO. La suspensión por un año parece difícil de lograr hoy, mientras el oficialismo también evalúa quitarles obligatoriedad, una de las propuestas de los aliados para acompañar. La Cámara Nacional Electoral ya advirtió sobre la necesidad de que cualquier modificación sea aprobada con anticipación a los comicios.

Para La Libertad Avanza, las primarias tienen además un problema político, porque permitirían al peronismo ordenar su interna y funcionarían como una medición anticipada del poder electoral del Gobierno. Las encuestas no ayudan porque, en ellas, la imagen oficial no levanta. Gobernadores como Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta, se reúnen con Diego Santilli y luego arman otros cónclaves para evaluar qué rédito político propio pueden obtener. Usan palabras amistosas, pero cada vez prometen menos.

El propio Sáenz, de actitud pendular con el Gobierno, dijo luego de la reunión con el jefe de Gabinete que "la paciencia se está acabando". En el caso del salteño, la sentencia no obedece solo a la dificultad de administrar provincias con las migajas que envía la Rosada, sino a la convicción de que La Libertad Avanza quiere presentar candidata propia. Sáenz pasó de soñar con ser el candidato a vice de Milei en 2027 a temer que Karina consagre a Emilia Orozco como su competidora a la gobernación. Jalil sabe también que el límite que puso la reunión del panperonismo en relación con sostener las PASO es algo que no se puede ignorar y por eso dio un vuelco en sus opiniones acerca del tema. Lo que ya han detectado estos gobernadores es que el oficialismo nacional prepara candidatos propios en las provincias donde observa posibilidades concretas de desplazar a los gobernadores tradicionales.

En Tucumán, el dirigente elegido para encabezar el proyecto libertario es Lisandro Catalán. La vuelta al ruedo político de Juan Manzur también es un mal dato para Osvaldo Jaldo que recibió, como los otros, una amenaza muy concreta desde las conducciones nacionales: "Si ustedes siguen jugando con Milei, se van a quedar sin nada porque Karina les va a poner candidatos y nosotros también. Nosotros no vamos a ganar, pero vos tampoco". Los tres gobernadores del NOA tienen pendiente un encuentro con el riojano Ricardo Quintela, que busca hacerlos volver al redil luego de su excursión filo libertaria. Este armado genera menos ruidos que las internas entre Axel Kicilloff y La Cámpora, o las reapariciones de Sergio Massa, pero quizás sea más trascendente a la hora de pensar en una fuerza nacional que enfrente a Javier Milei.

Mientras tanto, Santilli arma reuniones para negociar en forma cruzada la reforma electoral y el Presupuesto, también presentado esta semana. La negociación se desarrolla al mismo tiempo con los demás gobernadores, PRO, UCR y bloques provinciales. Como el oficialismo necesita esos votos para las dos cosas, ya comenzó a combinar ambas discusiones con reclamos de las provincias vinculados con recursos, obras y acuerdos políticos. Los gobernadores tampoco quieren resignar una herramienta electoral sin obtener garantías previas. Algunos ya anticiparon su respaldo y otros reclaman acuerdos concretos antes de acompañar. La discusión quedó atrapada en la misma lógica de intercambio de siempre, en la que cada voto tiene un precio político y cada concesión puede afectar el resto de la agenda parlamentaria. Nada más alejado de un proyecto de Nación.

El Presupuesto 2027 constituye el otro gran frente de esa negociación. El Gobierno lo defiende con el argumento de que no es de ajuste, porque el gasto total proyectado crece 10% en términos reales frente a 2026, pero lo que no dice es que queda 26,7% por debajo de 2023. En Servicios Sociales, el aumento real previsto frente a 2026 es de 13,4%, aunque el nivel queda 16,2% por debajo de 2023. La Seguridad Social concentra buena parte de esa recomposición y quedaría apenas 2,2% debajo del nivel de 2023. El resto de las políticas sociales presenta caídas mucho más profundas. Educación y Cultura quedan 44% abajo, las universidades nacionales 25% abajo, las becas Progresar 77,1% abajo y el Fondo de Compensación Salarial Docente 99,4% abajo.

La poda también atraviesa la asistencia social, la ciencia y la infraestructura. Promoción y Asistencia Social queda 77,2% por debajo de 2023 y los programas que reemplazaron al Potenciar Trabajo acumulan una caída real de 83,6%. Los recursos destinados a la economía popular retroceden 94,8%. Ciencia, Tecnología e Innovación queda 37,9% abajo, las partidas de becas y carrera del investigador del CONICET caen 43,7% y la Agencia I+D+i, 77,3%. En Infraestructura y Vivienda la reducción llega al 72,4%, con un desplome de 98,9% en Vivienda y Urbanismo y de 93% en Agua Potable y Alcantarillado.

El nuevo conflicto por Discapacidad muestra la tenacidad ilimitada del Gobierno a la hora de quitar derechos. Seis veces ya fue sostenida la emergencia en discapacidad en el Congreso, tiene fallos judiciales a favor y, sin embargo, los libertarios no cejan en sus embates. El proyecto de Presupuesto contiene criterios más restrictivos para acceder a las pensiones, elimina el CUD como vía directa de acceso y establece la incompatibilidad entre la pensión y cualquier empleo registrado. También modifica, para peor, el sistema de prestaciones.

El capítulo provocó un cimbronazo e internas porque se incorporó sin respetar las negociaciones que el propio oficialismo llevaba adelante con PRO, UCR y bloques provinciales. Martín Menem y Patricia Bullrich quedaron entre los dirigentes oficialistas que no habían sido informados de los detalles. En las últimas horas, y luego del desmarque de la siempre astuta Bullrich y el rechazo de los aliados, la Casa Rosada habría aceptado retirar los artículos originales y avanzar hacia un texto consensuado. La nueva propuesta mantendría el objetivo de elevar los requisitos para acceder a las pensiones, pero incorporaría algunas de las demandas de los aliados. Las pensiones podrían compatibilizarse con empleo registrado y el nomenclador tendría actualización por inflación cada dos meses. Los bloques dialoguistas reclaman además un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores por el período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Está por verse hasta qué punto cumplirán con estos flamantes compromisos.

Mientras el Gobierno negocia en el Congreso, el mercado laboral vuelve a mostrar el costo de la política económica con la vuelta de los dos dígitos en algunos distritos. El INDEC informó el jueves que la desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, el registro más alto de la gestión de Javier Milei. Son alrededor de 1,73 millones de personas sin trabajo y 83 mil desocupados más que un año atrás. Es cierto que la tasa aumentó sólo 0,3 puntos interanuales, pero la informalidad pasó del 43,2 al 45%, lo que representa unos 400 mil trabajadores informales más. Además, siempre es bueno recordar que la encuesta considera desempleado a todo aquel que no trabajó ni siquiera una hora en la semana previa. La economía de aplicaciones esconde una precariedad de los trabajadores que presiona aunque no se vea en las estadísticas.

El promedio nacional, además, oculta lo mencionado. Situaciones todavía más graves en las principales ciudades del país. Gran Rosario llegó al 11,5% de desocupación, Gran Córdoba al 10,5, Mar del Plata al 9,9, Bahía Blanca-Cerri al 9,7 y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly al 9,2. En Rosario y Córdoba la desocupación supera en más de dos puntos el promedio nacional. Bahía Blanca quedó 1,8 puntos por encima del registro del conjunto del país.

Y justamente Bahía Blanca fue la ciudad elegida esta semana por Milei para una nueva escena de campaña. El Presidente llegó acompañado por Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja para mostrar inversiones vinculadas al RIGI y activar el armado libertario bonaerense. Por qué, cuando falta tanto para la elección, eligieron ese acto proselitista permanece en el ámbito del misterio, pero lo cierto es que la visita terminó exponiendo también una interna que atraviesa a La Libertad Avanza.

Pareja dejó fuera de la actividad a dirigentes locales y, en particular, a Gustavo "el Turco" Elías, uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. El virtual dueño del puerto de Bahía ha sido beneficiado también como parte del consorcio que obtuvo la concesión de la Hidrovía del Paraná, pero sin embargo fue raleado por el armador estrella de Karina Milei. En la ciudad atribuyen la controversia a un intento del empresario de incidir en las listas locales del año pasado. Quizás su cercanía con la familia Neuss, socia de Santiago Caputo, sea otro motivo del distanciamiento.

Pareja también intentó mantener al margen a Oscar Liberman, una de las principales figuras libertarias de Bahía Blanca, aunque finalmente Liberman logró participar de una reunión con Santilli y obtener una foto con Milei. Lo cierto es que, en medio de esa interna, el Presidente recorrió las plantas de Mega S.A, incluida en el RIGI y ligada a Vaca Muerta, y Dreyfus, el gigante de agronegocios. Además, sobrevoló un proyecto de Pampa Energía con Marcelo Mindlin. La fábrica convierte el gas barato y abundante de Vaca Muerta en fertilizante para el campo, agregándole valor antes de venderlo. Es un proyecto valorado hasta por la propia oposición porque es el único que subvierte la lógica reprimarizante del proyecto libertario.