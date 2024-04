Jorge Rial reveló detalles sobre la interna entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en La Libertad Avanza

El conductor Jorge Rial expuso en C5N el motivo por el cual la diputada Lilia Lemoine aseguró que no conoce a su colega Marcela Pagano , con quien comparte el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, y que el miércoles fue protagonista de un escándalo que se desató en el Gobierno por la presidencia de la comisión de Juicio Político.

"¿Por qué Lilia Lemoine desconoce a Marcela Pagano? Primero no la puede desconocer por su trayectoria periodística. Segundo no la puede desconocer porque se integró a La Libertad Avanza y estuvo en todos los actos. Tercero porque tenemos una nota que le hizo", fue la introducción que realizó el conductor de Argenzuela .

En la misma línea, el comunicador expuso la principal causa por la cual se ocasionó el destrato público: "¿Por qué Lemoine desconoce o se hace la que la desconoce? ¡Espero que en una obra de teatro no estén escuchando! Lilia Lemoine no le va a perdonar nunca a Marcela Pagano que, según cree ella, haya presentado a Javier Milei con Fátima Florez".

Javier Milei Fátima Florez Fátima Florez junto al presidente Javier Milei. Télam

Rial continuó con la historia del distanciamiento entre ambas diputadas: "La Lemoine, que sigue sintiendo que es el amor y la novia de Milei, está enojada con Marcela porque siente que por culpa de ella conoció a Fátima y le robó el corazón a Javier Milei. A tal punto que entiendo por qué gente cercana a Fátima estaba averiguando qué relación tiene Milei con Lemoine".

El conductor explicó que dentro del espacio libertario tildaron a Lemoine de "intensa" debido a su comportamiento en los medios de comunicación: "Ella dijo al aire que había tenido una relación con Milei. Eso lo sacó de quicio y la sacaron de la cancha porque decían que era escandalosa y ventilaba intimidades. ¿Quién intercede por ella ante Milei? Marcela Pagano. Javier no solo no se arregla sino que se enoja también con Pagano".

Por último, Rial advirtió sobre una situación preocupante para Pagano: "Lemoine tiene obsesión con Javier Milei, Fatima Florez y Marcela Pagano. Llegó a amenazarla a Pagano y dicen que la habría mandado a seguir (...) Por eso estuvo un tiempo sin aparecer y dejar de participar en las reuniones (...) Tuvo que entrar en acción Karina Milei. Le dijo que se quedara tranquila y que se iba a encargar de que no la joda más".

Interna en La Libertad Avanza: Guillermo Francos descartó una ruptura del bloque en Diputados

Guillermo Francos Francos desestimó un quiebre en la bancada del oficialismo.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, descartó una ruptura del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados luego del escándalo desatado en el oficialismo por la designación de Marcela Pagano en la comisión de Juicio Político y la remoción de Oscar Zago como jefe de la bancada y la designación de Gabriel Bornoroni en su lugar.

"Se generan pujas y tensiones y a veces no se resuelven bien. Estos temas no suelen tomar estado público, pero al ser el bloque del Presidente tomó repercusión. No creo que se llegue a ninguna ruptura del bloque", analizó el ministro sobre el tema.