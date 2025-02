Jorge Macri, sobre la fuga de los seis presos en Caballito: "Es inaceptable"

“Habrá más obras en comisarías y alcaldías. Vamos a terminar la número 7 de Flores, invertimos millones. Reiniciamos las obras del penal de Marcos Paz. Tomamos la decisión de no avanzar con la alcaldía en Villa Soldati porque trajo preocupación a los vecinos. Damos por suspendida esa obra”, explicó durante la conferencia de prensa.

Frente a ello, se destinarán más de $10 mil millones para mejorar las instalaciones de otras dependencias policiales y alcaidías.

En medio del anuncio de la inversión en la seguridad, el mandatario porteño apuntó contra el kirchenismo asegurando que “creen que el delincuente es la victima por eso no lo detienen o lo liberan”: “Nosotros los buscamos y lo vamos a detener las veces que sea necesario. Acá en la ciudad delinquir no es gratis”.

Respecto a la fuga de presos en Caballito, el jefe de Gobierno aseguró que “es absolutamente inaceptable para nosotros y ya apartamos a los responsables de esa unidad”. Además, hizo énfasis en que “no vamos a tolerar que un minúsculo grupo manche el uniforme, pero menos aceptables que nuestras policías sean baleados casi a diarios yendo y viniendo a la provincia de Buenos Aires”.

“Siempre vamos a cuidar a los que nos cuidan y estar del lado de la gente honesta. No vamos a bajar los brazos en la lucha contra nuestro principal enemigo: el delito”, sostuvo.

Wolff sobre su relación con Bullrich: “Tengo una excelente relación y cuando tengo que discutir, discuto”

Durante la conferencia de prensa del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff también se dirigió nuevamente a la fuga de presos en Caballito.

En ese sentido, volvió a ratificar que lo ocurrido en Caballito “hubo, al menos, serias negligencias” y detalló “incumplimiento del protocolo” que tenían que seguir aquellos que tenían que cuidar las alcaldías por eso “se apartó a los dos responsables de esa alcaldía de ámbitos de trabajos especificamos y se los puso a disposición de la Justicia”.

“Cuando hay un minúsculo eslabón de la cadena que no lo cumple, lo apartamos. La mayoría que cuidan a los presos están haciendo una tarea titánica porque no solo se están bancando a los presos sino también la chicana de espacios políticos que deberían estar sentados con nosotros para que los presos no estén en una ciudad donde política y judicialmente no les corresponde”, sostuvo.

Por otro lado, en medio del cruce de dichos y responsabilidades con la ministra de Seguridad de la Nación, aseguró: “Nunca está cortado el diálogo, soy ministro de seguridad si tengo que hablar con Bullrich hablo, porque tengo una excelente relación y cuando tengo que discutir, discuto”.

Al mismo tiempo, sobre la nueva modalidad de roba con inhibidores en los vehículos especificó que “se está trabajando” para evitarlo. “Es un delito de lo más sofisticado porque se llevan el auto sin ningún tipo de violencia, pero se está trabajando y muy bien”.