Javier Milei tuiteó por primera vez tras el triunfo de Lula da Silva y celebró la visita del papa León XIV: "Alegría enorme"

El mandatario festejó el viaje del sumo pontífice a la Argentina, que fue ratificado después de ser intervenido quirúrgicamente. Se trató de su primera publicación en X luego de la reelección del presidente de Brasil.

El presidente Javier Milei celebró la visita del papa León XIV a la Argentina , prevista para entre el 8 y 11 de noviembre, después de que el sumo pontífice ratificara el viaje tras ser intervenido quirúrgicamente para extirparle un adenocarcinoma pulmonar. Se trató de su primera publicación en la red social X luego de la reelección de Lula da Silva como mandatario de Brasil.

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Milei se refirió en X a la gira de León XIV, que fue reconfirmada por el sumo pontífice después de la operación a la que fue sometido el 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde le extirparon una lesión localizada en el pulmón derecho. "Alegría enorme" , publicó el jefe de Estado.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú”, escribió el Pontífice.

La confirmación también fue difundida por Vatican News, que informó que l os últimos controles médicos mostraron una evolución posoperatoria favorable. Según el comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los estudios determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no será necesario un tratamiento oncológico adicional. Los médicos tampoco encontraron contraindicaciones para que León XIV emprenda el viaje previsto para noviembre.

La gira incluirá tres países sudamericanos y se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. La visita a la Argentina será una de las etapas centrales del recorrido, que también contempla actividades en Uruguay y Perú.

Cómo será la visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada del Papa está prevista para el domingo 8 de noviembre, cuando será recibido en Buenos Aires y mantendrá encuentros institucionales con Javier Milei y otras autoridades en la Casa Rosada y el Palacio Libertad.

El lunes 9, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa multitudinaria a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo. La agenda también incluye encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes de la Iglesia. Al regresar a Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes.

La última jornada será el miércoles 11 de noviembre, con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira por América Latina.