Javier Milei volvió a cargar contra la dirigencia política: "Muchos de ustedes son ricos"

Luego siguió con sus ataques a los dirigentes políticos al sostener que algunos "suman con dificultad salvo cuando se trata de la propia". "Por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán"

Acto seguido, aseguró que el fracaso económico de las últimas gestiones llevó al 60% de los argentinos a la pobreza y lanzó un ataque contra una de las consignas del peronismo: "La tan mentada frase de ´combatiendo al capital´ atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y como consecuencia de ello los salarios reales", indicó.

A continuación sostuvo que el populismo "ha hecho que el salario promedio sea de 300 dólares" mientras que, afirmó, en la década del 90 "había llegado a los 1800 dólares". "El populismo nos quitó el 90% de los ingresos llevando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres", puntualizó.

"Esto es un dato desgarrador que habla de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el modelo del Estado presente. De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos las ideas de la libertad a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos", manifestó mirando a los presentes en el recinto.

Más adelante dijo que "el Estado es una asociación criminal" diseñada "para que detrás de cada trámite haya una coima para el político de turno" y sostuvo que recibió "un Estado que hace todo y todo lo hace mal".