Victoria Villarruel, tras el fracaso del mega DNU: "Mi compromiso con Javier Milei es inclaudicable"

" Mi compromiso con la Argentina y con Javier Milei es inclaudicable . Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos", aseguró la presidenta de la Cámara Alta en un video publicado en la red social X (ex Twitter).

En tal sentido, Villarruel aseguró que junto al mandatario "hemos trabajado espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos" desde que participaron en las elecciones legislativas de 2021, cuando ambos fueron elegidos como diputados por la Ciudad de Buenos Aires.

No hay Gobierno sin institucionalidad No hay Gobierno sin institucionalidad

En el video, la máxima autoridad de la Cámara Alta remarcó el rol que cumple y cuestionó a la expresidenta: "El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar".

El video de Victoria Villarruel en X