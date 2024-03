El Gobierno intenta bajar el tono y culpa al periodismo por la interna entre Milei y Villarruel

"Hacen un mundo donde no lo hay, no hay ningún problema entre Villaruel y el presidente", agregó Adorni, y siguió: "Si quieren inventar una interna no lo van a lograr porque no lo hay"

Durante el día de ayer, la Oficina del Presidente, emitió un comunicado donde expresaban que el "tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover la fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo".

Ante esta situación, se relacionó el texto ante una posible interna entre Javier Milei y Victoria Villaruel, lo que para el vocero presidencial, Manuel Adorni, no es una realidad: "Nos sentimos sorprendidos por la mala lectura que hubo del comunicado".

En el texto advirtieron que el "potencial rechazo del DNU" conllevaría a un "grave retroceso en los derechos y necesitades del pueblo argentino". Este un duro comunicado contra el Senado y los legisladores de la oposición y aunque la vicepresidente intentó prorrogar el tratamiento del DNU, no lo consiguió ya que "lo que terminó complicando la negociación para tratar de posponer el decreto fue el propio documento de la Casa Rosada", consignó la periodista Rosario Ayerdi.