Javier Milei se reunirá con Netanyahu en Nueva York, en medio de la tensión por el petróleo de Malvinas El encuentro bilateral cerrará la gira del Presidente por Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la ONU, y se dará un escenario condicionado por la participación de la empresa israelí Navitas Petroleum en el proyecto petrolero Sea Lion. Por Agregar C5N en









Javier Milei junto a Benjamin Netanyahu.

El presidente Javier Milei mantendrá este jueves en Nueva York una reunión bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras su participación en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro se produce en momentos en que el Gobierno busca reunir apoyos internacionales para su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, en un escenario tensionado por la participación de la empresa israelí Navitas Petroleum en el proyecto petrolero Sea Lion.

Durante el encuentro se prevé que ambos mandatarios aborden justamente la presencia de Navitas Petroleum, que tiene participación mayoritaria en el proyecto, orientado a la búsqueda y extracción de petróleo en la plataforma offshore próxima al archipiélago. Netanyahu no se pronunció al respecto hasta el momento, aunque su hijo sí se sumó públicamente al reclamo argentino sobre las islas.

La reunión llega horas después de que Milei, tras disertar ante los líderes mundiales y cuestionar al organismo multilateral, ratificara junto al canciller Pablo Quirno su alineamiento con Israel y con Netanyahu, de quien dijo que tiene "una visión sobre geopolítica como nadie".

En una rueda de prensa a la salida de la Asamblea, el Presidente lo definió como "un líder extraordinario, con una visión geopolítica y que entiende además el vinculo con la batalla cultural como muy pocas personas en el mundo, salvo Marco Rubio, Donald Trump o Scott Bessent", y agregó que "si no fuera por Netanyahu yo dudo que hoy existiera Israel y sería un verdadero peligro para Europa y Occidente".

El respaldo se da después de que, desde su arribo a Estados Unidos, Milei recibiera el premio Ohev Yisrael, distinción que le entregó la comunidad de la escuela Yeshiva Darchei Torah como reconocimiento a su postura global en defensa del pueblo judío.