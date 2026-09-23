Con fuertes críticas a la ONU, Javier Milei ratificó que "Malvinas es una causa nacional" y llamó a Reino Unido a retomar las negociaciones

El jefe de Estado brindó un fuerte discurso en el marco de la 81º Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en el que calificó las tareas de explotación de hidrocarburos en las islas como "ilegales", en medio de la tensión discursiva con Londres.

El presidente Javier Milei brindó su discurso en la 81º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) .en el que criticó con duros términos a la organización internacional, ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y ejerció una férrea defensa de los avances de la Inteligencia Artificial.

"Cuando asumimos el gobierno de un país en ruinas, al borde de la peor crisis de su historia tuvimos algo claro desde el principio: nuestros problemas debían enfrentarse con absoluta sinceridad", comenzó su discurso Milei, para luego advertir que "siempre es preferible decir una verdad incómoda por sobre una mentira confortable".

Acto seguido, el mandatario cargó contra la ONU en duros términos , enumerando "aquello que este organismo debió hacer y no hizo, aquello que no debió hacer e hizo de todas formas y su posición ante el advenimiento de la IA".

"Hace 78 años esta casa declaró que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Palabras nobles cuyo estilo comparto plenamente. Para este fin se comprometió a hacer respetar el derecho internacional, a defender las soberanías de las naciones y ofrecer un foro donde los conflictos se resolvieran por la cooperación en vez de resolverse por las armas. Ese era el propósito original, el contrato que todos firmamos pero hoy lamentablemente es momento de reconocer que ese pacto sagrado, en los hechos, se rompió. Esto es: se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar una casta de parásitos fatalmente arrogantes y disfrazados de burócratas bienintencionados ", disparó.

Y agregó: "Quienes deberían garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea. En su lugar, permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional. Los supuestos defensores de los derechos humanos apañaron a dictaduras sanguinarias y regímenes, votaron sistemáticamente en contra de Israel mientras hacían silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios de cristianos en el África".

La defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

Segundos después, se refirió al tema Malvinas: "Como si fuera poco, una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas".

"Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar. Hace 50 años, esta misma asamblea aprobó la resolución 31/49 que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta. 50 años después, la situación no ha cambiado pero las unificaciones unilaterales continúan. Hoy el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina correspondiente a la cuenca Malvinas norte mediante licencias británicas que Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas", sostuvo el Presidente,

Milei reafirmó en ese sentido que "toda actuación en este sentido no autorizada por la Argentina constituye un acto ilícito tanto a la luz del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar como del derecho interno argentino. Por eso quiero plantear una pregunta ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos pero impotente frente a la realidad?".

"No faltan palabras y resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra tenga peso en los hechos pierde lo más importante; su autoridad", advirtió.

Milei aseguró que "durante demasiado tiempo los gobiernos argentinos optaron por una defensa discursiva, nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva".

Y sobre la situación de los habitantes de las Islas Malvinas, recordó "como esta misma asamblea ha determinado en numerosas resoluciones el principio de libre determinación no aplica en este caso ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa".

"Ese principio existe para liberar a los pueblos colonizados no para consagrar situaciones derivadas de la colonización. Si el Reino Unido sostiene un interpretación selectiva al principio de libre determinación respecto de las Islas Malvinas deberá explicar también cómo concilia ese criterio con los debates de autodeterminación dentro de su propio territorio", reflexionó.

Sobre el final reiteró el llamado a Reino Unido "a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía como lo requiere el derecho internacional y también nuestra invitación a proceder sin demora a intercambiar opiniones con miras a la cuestión relativa y la controversia referida a la explotación de los recursos naturales".

Javier Milei destacó el avance de la IA: "Será la fábrica de alfileres del siglo XXI"

En otra parte de su discurso Presidente aseguró en la ONU que "ante la Inteligencia Artificial, Argentina se ubicará a en la vanguardia de la libertad. Tenemos los minerales críticos, la energía, el talento y la capacidad para competir en cada eslabón de esa cadena de valor". Consideró que “será la fábrica de alfileres del siglo XXI” y que será clave para poder multiplicar la productividad. “Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera”, indicó.

En un paralelismo con la llegada de la imprenta, la máquina a vapor, la electricidad y el Internet respecto a la IA. “Estas mejoras tecnológicas no sólo no han derivado en ninguna de las catástrofes con las que nos han intentado sembrar el terror, sino que, además, cada una de ellas terminó ampliando también aquello que el ser humano era capaz de hacer”.

“Donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera. La Inteligencia artificial o superinteligencia, como dice el presidente Donald Trump, puede multiplicar nuestra productividad en órdenes de magnitud, que todavía no comprendemos. Trayendo a Adam Smith: la inteligencia artificial será la fábrica de alfileres del siglo XXI, y mucho más”, sumó en la ONU.

Consideró, también, que “eso exige prudencia, pero prudencia no significa miedo” y agregó que tienen “el compromiso de no regular de manera preventiva”.

A posterior, rechazó al control estatal sobre la innovación: "Cuando escuchamos que el Estado debe controlar la inteligencia artificial, conviene recordar algo elemental. El Estado no es una criatura abstracta, sino hombres, funcionarios y burócratas, y concederle el control sobre la innovación es conceder a algunos, en el mejor y más ingenuo de los casos, la facultad de limitar lo que los demás pueden crear."

En este marco, destacó el rol geopolítico y plan de desarrollo para la Argentina. "Queremos ser el lugar más competitivo al mundo para desarrollarla, con un marco jurídico de vanguardia, el compromiso de no regular de manera preventiva, responsabilidad limitada para las empresas que operen con agentes de IA y beneficios fiscales", completó.

"La inteligencia artificial no es un asunto geopolíticamente neutral. Es necesario que sea Occidente quien lidere el desarrollo de la tecnología para asegurarnos que sea acorde a nuestros valores fundamentales libertarios", remarcó Milei.

El llamado a inversiones en el país

Sobre el final, Milei aseguró que Argentina tiene "la energía que el mundo necesitará: tenemos alimentos, tenemos minerales críticos, tenemos talento humano, tenemos el Atlántico Sur y somos una puerta natural hacia la Antártida. Y tenemos algo que durante demasiado tiempo nos faltó".

"La voluntad de transformar nuestras posibilidades en poder nacional. Queremos una Argentina próspera, influyente y poderosa. No para someter a otras, sino para ser libres. No para conquistar a otros, sino para que nuestro destino sea decidido por los argentinos", completó.

"Por eso, a los hombres y mujeres libres del mundo, a los científicos, a los emprendedores, a los creadores, a quienes soñaron con una tierra donde comenzar de nuevo, les digo miren al sur. Van a encontrar una tierra inmensa de campos fértiles, de petróleo, de minerales y de talento humano. Una tierra que recibió a millones que cruzaron océanos con la esperanza de que sus hijos vivieran mejor que ellos y construyeron una de las naciones más prósperas de la tierra. Tenemos la responsabilidad de estar a la altura de esto. No sabemos cómo será exactamente el mundo que están naciendo pero sí sabemos que clase de nación queremos ser cuando llegue", expuso Milei.

Milei, tras su discurso en la ONU: "Es probable que Reino Unido que en algún momento se llame a la reflexión y nos devuelva las Malvinas"

Luego su disertación, el jefe de Estado volvió a referirse la situación del archipiélago y aseguró que "vamos a lograr en algún momento por la vía diplomática recuperarlas". Luego recordó: "Esto ya ha pasado en otro momento con Reino Unido, lo ha hecho con Hong Kong ¿por qué no debería hacerlo con nosotros?. Además ellos tiene grandes problemas, hoy ya está pidiendo fragmentarse Escocia, Gales e Irlanda del Norte".

Ante la consulta, en una entrevista con TN, sobre el grado de importancia que le da a las declaraciones del Andy Burnham sobre la "buena relación" con su par Donald Trump, Milei le restó importancia al acercamiento. "No me importa porque son argentinas por historia, derecho y geografía”, señaló.

Cómo sigue la actividad de Javier Milei en Estados Unidos

La agenda oficial marca que luego de su participación en el plenario general, Milei formará parte de la conferencia “Valores occidentales, libertad económica y seguridad estratégica” y mantendrá una reunión con empresarios de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas. La jornada finalizará con un encuentro con el rabino Simón Jacobson.

Por su parte, el jueves, el Presidente expondrá ante el Club Económico de Nueva York, donde tendrá una presentación de hasta 30 minutos y responderá preguntas del editor global de Bloomberg, John Micklethwait. Más tarde, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y participará de un encuentro de líderes de América Latina con el mandatario israelí. El vuelo de regreso a Buenos Aires está previsto para las 21.