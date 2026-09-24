Conmoción en el fútbol: murió un jugador de 20 años en un accidente automovilístico El joven futbolista manejaba su auto cuando un ciervo, embestido por un vehículo que venía en sentido contrario, salió despedido e impactó contra su BMW. Su club lo despidió con emotivos mensajes en redes sociales. Por Agregar C5N en









Oskar Kordus tenía 20 años. Redes sociales

Luto en el fútbol internacional tras la muerte del jugador polaco Oskar Kordus en un accidente automovilístico: el joven futbolista de 20 años manejaba su auto cuando un ciervo, embestido por un vehículo que venía en sentido contrario, salió despedido e impactó contra su BMW.

El accidente fatal ocurrió en la autopista DW434 en Polonia, cuando el deportista manejaba su BMW cuando un conductor, de 52 años, en dirección contraria chocó contra un ciervo, el cuál salió disparado contra su parabrisas.

En consecuencia, el BMW volcó y salió de la carretera, Kordus sufrió lesiones graves. Según explicaron las autoridades al medio polaco Gostynska "el conductor de un Volkswagen, de 52 años, atropelló a un ciervo que cruzaba la carretera, el cual se interpuso en el camino de un BMW que venía en sentido contrario. El ciervo atravesó el parabrisas y cayó dentro del vehículo. El BMW volcó".

Además desde el Servicio Estatal de Bomberos de Gosty explicaron que al arribar al lugar del accidente "se determinó que uno de ellos no presentaba signos vitales". Mientras que el conductor del otro vehículo "no sufrió lesiones".

Por último, el jefe de la fiscalía, Bogdan Zygmunt detalló que "el animal que cayó dentro del vehículo le causó una lesión craneoencefálica y un traumatismo intracraneal. Según la documentación presentada por el hospital, probablemente no realizaremos una autopsia".