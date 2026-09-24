La Justicia de Estados Unidos ordenó a Donald Trump que reestablezca el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS Now y Politico

El presidente había justificado la cancelación de las acreditaciones por la difusión de mentiras falsas. El juez federal Timothy Kelly indicó que la decisión se llevó adelante sin un "debido proceso constitucionalmente adecuado".

En un duro revés legal para la administración de Donald Trump, el juez federal Timothy Kelly ordenó restablecer de forma inmediata y temporal el acceso de los periodistas de CNN, MSNBC y Politico al complejo de la Casa Blanca.

El fallo, emitido a primera hora del jueves, determinó que el veto impuesto por el mandatario se llevó a cabo sin cumplir con un "debido proceso constitucionalmente adecuado".

La resolución judicial se produjo a pocas horas de que el presidente reciba al líder chino Xi Jinping, permitiendo que los reporteros de estos tres medios regresen a cubrir las actividades oficiales del Ejecutivo.

"La regla general es que las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive de un interés protegido constitucionalmente", fundamentó el magistrado Timothy Kelly.

La orden de restricción temporal mantendrá la restitución de las credenciales por un periodo de 14 días o hasta que el tribunal emita una nueva resolución. Asimismo, el dictamen precisa que la decisión no puede ser apelada de forma inmediata por el gobierno.

La demanda conjunta presentada por CNN, MSNBC y Politico ante el tribunal de Washington D.C. argumentaba una violación directa a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de prensa.

El choque ocurre en un momento de alta tensión política, marcado por índices de aprobación desfavorables para el mandatario y la proximidad de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre. Tras conocerse el dictamen, desde MSNBC valoraron la decisión al calificarla como "una victoria para los medios de comunicación que luchan por cubrir a un presidente que se ha enfrentado repetidamente a la prensa".

Argumentos cruzados: ¿seguridad nacional o censura?

Previo al fallo, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia habían justificado el veto sosteniendo que el acceso a las áreas presidenciales es "un privilegio, no un derecho" sobre el cual el presidente tiene control total.

A través de cartas enviadas a las redacciones, la oficina de prensa acusó a los medios sancionados de "traficar con falsedades" e insinuó que publicaron información sensible de seguridad nacional. En el caso particular de CNN, se alegó la divulgación de supuestos detalles "ultrasecretos" en artículos sobre Irán y sobre la construcción de un búnker militar bajo el Ala Este de la Casa Blanca.

Sin embargo, la defensa de los medios, liderada por el abogado Theodore Boutrous, rebatió esta postura señalando que el propio Trump no hizo mención alguna a la seguridad nacional cuando anunció los vetos en su red social Truth Social.

"La idea de que los reporteros puedan ser castigados por el gobierno simplemente por informar sobre cuestiones de seguridad nacional es contraria a los principios de la Primera Enmienda", argumentó Boutrous.

El propio juez Kelly desestimó la tesis del gobierno al calificar los artículos citados como periodismo "rutinario", expresando su escepticismo de que la seguridad nacional haya sido la motivación real detrás del veto a la prensa.