Una de las grandes textiles del país suspendió su planta en Tucumán y dejó a 190 trabajadores sin tareas

TN & Platex suspendió su planta en Tucumán y dejó a 190 trabajadores sin tareas

La empresa textil TN & Platex cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en la provincia de Tucumán, como consecuencia del derrumbe del consumo interno, la presión de las importaciones, tanto de ropa nueva como usada, y las restricciones para acceder al financiamiento. La decisión implicó la suspensión de 190 trabajadores.

Según fuentes con conocimiento del proceso, la compañía inició gestiones con al menos siete firmas radicadas en Tucumán, de distintos sectores productivos, con el objetivo de reubicar a parte del personal afectado. En ese marco, dos de los principales ingenios azucareros de la provincia ya realizaron entrevistas, al igual que empresas vinculadas al agro, la limpieza y la industria del vidrio.

De acuerdo con la información disponible, entre 30 y 35 empleados continuarán realizando tareas administrativas y logísticas en la planta tucumana, mientras que otros 12 serán trasladados a fábricas del grupo en otras provincias.

Aunque la comunicación oficial habla de una suspensión, en el sector ponen en duda una reactivación en el corto o mediano plazo. La reapertura, sostienen, quedó supeditada a una mejora del contexto productivo y económico, en particular en materia de competitividad.

El cierre en Tucumán se sumó a una serie de ajustes recientes. Semanas atrás, la firma suspendió una línea de producción de indumentaria en su planta de La Rioja, con 50 desvinculaciones y la no renovación de 12 contratos. En noviembre pasado, además, avanzó con una reestructuración en Monte Caseros, Corrientes, que derivó en 17 despidos tras el recorte de la línea Seamless.