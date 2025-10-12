12 de octubre de 2025 Inicio
Peter Lamelas celebró la reunión entre Javier Milei y Donald Trump: "Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades"

El embajador de Estados Unidos en Argentina destacó el próximo encuentro entre ambos presidentes, que se desarrollará el martes en la Casa Blanca. "Nos comprometemos a fortalecer los lazos", subrayó.

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

La militante e investigadora criticó la mirada moralizante en el tratamiento del caso.
Georgina Orellano, sobre el triple femicidio en Florencio Varela: "Cada vez nuestras vidas valen menos"

En su cuenta de la red social X, Lamelas expuso su entusiasmo por el próximo cónclave entre el líder libertario y el mandatario norteamericano: "Esperamos con ansias la reunión entre el presidente Trump y el presidente Milei el 14 de octubre. Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando la inversión y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina".

En tal sentido, remarcó el vínculo entre la Argentina y Estados Unidos. "¡Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!", enfatizó.

Se tratara de la undécima visita de Milei al país norteamericano en lo que va de su gestión. La última se produjo en septiembre, cuando formó parte de la Asamblea General de la ONU y se encontró con el republicano para donde reforzar su discurso de alineamiento con Washington en materia de comercio, migración y política internacional.

La visita estuvo marcada por la urgencia económica que atraviesa la Argentina: el encuentro con el líder republicano, que ya había manifestado públicamente su respaldo a la Casa Rosada, se produjo en medio de la crisis más grave que atraviesa el gobierno argentino desde su llegada al poder.

En tanto, el viaje del jefe de Estado se llevará a cabo luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara la constitución de un swap por u$s20 mil millones con Argentina y la primera intervención con compra de pesos en el mercado local.

Un swap de monedas: el apoyo del gobierno de Donald Trump al de Javier Milei

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó finalmente la negociación de un swap con Argentina por u$s20.000 millones.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, anunció que "compramos directamente pesos argentinos" confirmandp el rumor que circulaba en la City. Además, confirmó que cerraron un acuerdo de swap de divisas por u$s20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina.

El swap refiere a un acuerdo financiero entre dos países donde ambos se intercambian divisas por un período de tiempo determinado, bajo el compromiso de devolverlas con ciertas condiciones.

Inicialmente, funcionan para aumentar las reservas brutas y no impacta en las netas, que son las reservas que el BCRA tiene de libre disponibilidad para usar.

Sin embargo, un país puede solicitar la activación del swap que lo habilita a usar cierta cantidad de divisas para realizar operaciones, como pagar deudas. En este caso, una vez finalizado el acuerdo, el banco que solicitó la activación deberá devolver a su par la cantidad de dinero utilizado más un interés. Funciona como una suerte de "préstamo".

Lo curioso del acuerdo anunciado por Bessent refiere a que Estados Unidos no utiliza estas herramientas con países emergentes, solo los realiza con bancos centrales de economías avanzadas, salvo excepciones.

En este marco, Argentina mantiene actualmente un swap con China, a través del Banco Popular de China (PBoC), quien otorgó u$s18.500 millones. Se firmó en 2009 con Cristina Kirchner como presidenta y luego en 2014 se rubricó un segundo acuerdo que fue renovado en 2017 con bajo la presidencia de Mauricio Macri y complementado a fines de 2018.

