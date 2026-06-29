29 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei se reunirá con legisladores de La Libertad Avanza para ordenar la estrategia en el Congreso tras la salida de Manuel Adorni

El Presidente encabezará el encuentro el miércoles junto a Karina Milei, en el marco de una de las primeras actividades de Diego Santilli como jefe de Gabinete. El cónclave buscará dejar atrás el escándalo del exministro coordinador y diagramar los próximos pasos legislativos.

Nicolás Panni
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Nicolás Panni
Javier Milei junto a Diego Santilli y Karina Milei en la Quinta de Olivos.

Javier Milei junto a Diego Santilli y Karina Milei en la Quinta de Olivos.

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Fuentes del bloque libertario en la Cámara de Diputados confirmaron a C5N que el jefe de Estado encabezará el encuentro el miércoles por la mañana, después de una citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien estará en la reunión junto a otros integrantes del Gobierno, entre ellos Santilli. El cónclave se desarrollará después de la jura del flamante jefe de Gabinete, prevista para este martes a las 17:30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Por lo pronto, el mandatario suspendió su viaje a Paraguay para participar de la cumbre del Mercosur y permanecerá en la Argentina para abocarse a la agenda de trabajo de la administración libertaria y encabezar la ceremonia de asunción del nuevo ministro coordinador, quien buscará que se deje atrás el escándalo protagonizado por Adorni por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que llevaron a su renuncia.

El encuentro entre Milei y los legisladores de La Libertad Avanza será especial ya que será el primero después de la salida de Adorni. Previamente el exjefe de Gabinete había encabezado una reunión el 23 de junio, en un cónclave marcado por los pedidos de interpelación al ministro saliente en el Congreso y la ausencia de la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, quien ratificó su distanciamiento del Ejecutivo después de cuestionar al exjefe de ministros por las dudas en torno a su patrimonio.

Diego Santilli.

Diego Santilli.

En tanto, la reunión del miércoles se tratará del debut de Santilli como jefe de Gabinete después de ser el ministro del Interior, donde era uno de los principales vías de diálogo entre la administración de La Libertad Avanza y los gobernadores por su perfil negociador. En este marco, se reunió con varios gobernantes para buscar apoyo en las reformas impulsadas por el Ejecutivo en el Congreso.

Mientras tanto, distintos sectores legislativos reaccionaron a la designación del exvicejefe de Gobierno porteño. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, respaldó el nombramiento y definió a Santilli en diálogo con Radio Rivadavia como "un cuadro con trayectoria probada, experiencia en gestión ejecutiva y legislativa, que tiene capacidad de diálogo y ya lo mostró en su paso por el Ministerio del Interior, con claridad, con su capacidad para lograr que salgan leyes, para dialogar con los gobernadores, con los actores políticos".

Adorni comunicó su renuncia el sábado a través de una carta publicada en sus redes sociales, en la que le agradeció a Milei por "esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", en referencia a que intentó retenerlo y le mostró su apoyo hasta último momento. También afirmó que deja el cargo por su familia: "Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados".

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei anunció el domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, quien renunció a su cargo en medio de las denuncias que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. Se trataba del principal nombre que sonaba en la Casa Rosada debido a su perfil negociador y su llegada a los gobernadores, virtudes clave en un momento de fuerte tensión legislativa.

Santilli arribó cerca de las 19:20 a la Quinta de Olivos, donde se reunió con el jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Luego, el mandatario confirmó la designación pasadas las 20. "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la Sec. Gral. de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!", expresó.

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