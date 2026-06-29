29 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei suspendió su viaje a la cumbre del Mercosur y se quedará en el país para enfocarse en la gestión

El Presidente finalmente no viajará a Paraguay, donde este martes se reunirán los mandatarios del bloque. Desde el Gobierno aseguraron a C5N que permanecerá en Buenos Aires para trabajar junto al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, y preparar su acto de jura.

Por
Javier Milei

Javier Milei, actual líder libertario y presidente de Argentina.

El presidente Javier Milei finalmente decidió no viajar a Paraguay para participar de la cumbre del Mercosur, que se desarrolla entre este lunes y el martes, y permanecerá en la Argentina para encabezar una agenda de trabajo junto al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el resto de los ministros.

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Según informaron fuentes del Gobierno a C5N, el mandatario resolvió suspender su participación en el encuentro regional para abocarse a cuestiones de gestión y a la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para la tarde del martes en la Casa Rosada.

La decisión implica un cambio respecto de lo previsto días atrás, cuando desde el Gobierno habían confirmado que Milei asistiría a la cumbre de presidentes del Mercosur durante la jornada del martes.

El encuentro se desarrolla en Paraguay en un contexto regional marcado por la crisis que atraviesa Venezuela tras los terremotos que afectaron al país en los últimos días. Si bien el gobierno venezolano se encuentra suspendido del Mercosur desde 2017 y no participa de las deliberaciones del bloque, la situación humanitaria en ese país forma parte del escenario regional en el que se realiza la cumbre.

La ausencia del mandatario argentino también evita un nuevo cara a cara con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene profundas diferencias políticas e ideológicas y una relación bilateral marcada por reiterados cruces desde el inicio de la gestión libertaria.

Pese a cancelar su viaje a Paraguay, Milei mantiene confirmada su visita a los Estados Unidos para participar de las actividades por el Día de la Independencia, el próximo 4 de julio. En ese marco, existe la expectativa de que pueda mantener un nuevo encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, con quien conserva una estrecha sintonía política.

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