Javier Milei: "Estamos viendo un nuevo despertar en nuestra región, donde la izquierda está replegándose"

El Presidente brindó un discurso en una cumbre de aliados de Israel en Puerto Madero ante legisladores y diplomáticos de la región con el objetivo de expandir los Acuerdos de Isaac en América Latina.

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que América Latina está "viendo un nuevo despertar" y celebró las recientes derrotas electorales de los sectores políticos progresistas en varios países de la región. Lo hizo durante un discurso en la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina que se realizó en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero.

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"Por fortuna, hoy estamos viendo un nuevo despertar en toda la región, donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile. La semana pasada perdieron en Colombia. Ya sabemos también que perdieron en Perú, y espero que en octubre pierdan en Brasil" , expresó Milei, a pocos metros de Flávio Bolsonaro , candidato a presidente de ese país, quien se levantó de su silla para aplaudir al mandatario argentino.

Luego, el jefe de Estado apuntó contra las dictaduras históricas y recientes del continente. "El huevo de la serpiente, el régimen cubano, ha debido reconocer el fracaso de su ideología. Tras décadas de someter a su pueblo al hambre y a la persecución, la tiranía está llegando a su fin . Y, por supuesto, gracias a la audaz intervención de los Estados Unidos, se puso fin a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En definitiva, se está poniendo lindo el continente , que está cada día más azul", afirmó.

El encuentro, de carácter internacional, reunió a representantes de Aliados de Israel de toda la región, legisladores, embajadores y líderes religiosos. La cumbre contó además con la participación del canciller argentino, Pablo Quirno . También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei , entre otros funcionarios.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel. pic.twitter.com/XQWVr2uPYz

Ante la audiencia de parlamentarios y diplomáticos, el líder libertario exigió posturas claras a los países vecinos frente a los conflictos globales. "Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible" , sentenció Milei.

En otro tramo de su mensaje, el mandatario abordó el aumento del odio hacia el pueblo judío a escala internacional. "El antisemitismo global, lejos de retroceder, se reorganizó. Combatir el antisemitismo es defender la moral que está en base de nuestra civilización”, reflexionó, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos con Israel.

A su vez, Milei vinculó de manera directa a los gobiernos de corte progresista con organizaciones extremistas al afirmar que "todos los gobiernos de izquierda y anticapitalistas pactaron con el terrorismo".

En la misma línea discursiva, el líder de La Libertad Avanza profundizó sus críticas hacia sus rivales ideológicos a nivel global y trazó un paralelismo. Frente a los invitados internacionales, advirtió sin matices que "existe una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamista".

Como conclusión de su férrea defensa del Estado hebreo, el Presidente alertó sobre las consecuencias de un eventual colapso de esa nación aliada en el plano mundial. "Si Israel cayera, después vienen por todo Occidente", advirtió con contundencia.