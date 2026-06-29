29 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei criticó a "parte de la corporación política": "Son los verdaderos enemigos del país"

El Presidente pidió que la ciudadanía "tome conciencia" de que "parte de la corporación política está dispuesta a prender fuego al país con tal de estar en el poder". "No por nada tienen cerca de 50 funcionarios presos", deslizó el jefe de Estado.

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Javier Milei.

Javier Milei.

El presidente Javier Milei afirmó que "parte de la corporación política está dispuesta a prender fuego al país con tal de estar en el poder" y le pidió a la ciudadanía que "tome conciencia" de que "son los verdaderos enemigos del país".

Javier Milei junto a Diego Santilli y Karina Milei en la Quinta de Olivos.
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"Si están dispuestos a prender fuego al país para tener una oportunidad electoral, para volver al poder y volver a tener cajas y vivir de la corrupción… no por nada tienen cerca de 50 funcionarios presos", señaló el jefe de Estado tras defender la inocencia de su exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

El mandatario siguió responsabilizando a la oposición por "rezagos" económicos tras las elecciones legislativas de 2025. "Si la inversión se hubiera expandido al ritmo que lo ha hecho a lo largo de este gobierno, la economía se estaría expandiendo al 7%", apuntó el economista en el canal de streaming Neura.

Cuál es el último dato que publicó el Indec sobre el PIB

En el primer trimestre de 2026, el producto interno bruto (PIB) creció 0,7% en términos desestacionalizados respecto al cuarto trimestre del año anterior. En comparación con igual período del año anterior, la serie original del PIB mostró un crecimiento de 2,3%, según el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec).

Por el lado de la demanda, el componente que más creció fue el de las Exportaciones, con una suba de 9,8% interanual (ia). Le siguió en importancia el Consumo privado (2,7 ia), impulsado en buena parte por el aumento de los bienes importados (bienes de consumo final y automóviles).

En cuanto a la oferta, los sectores de actividad con mayor alza fueron Pesca (27,5% ia), Agricultura, ganadería, caza ysilvicultura (18,1% ia) y Explotación de minas y canteras (12,3% ia).

Intermediación financiera (7,5% ia), Hogares privados con servicio doméstico (6,3% ia) y Hoteles y restaurantes(1) (2,8% ia) fueron los tres sectores que siguieron en importancia en términos de crecimiento, en el último caso, empujado principalmente por el empleo informal.

Por su parte, los sectores Industria manufacturera (-1,7% ia) y Administración pública (-1,4% ia) fueron los dos de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales (p.p.) al PIB.

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