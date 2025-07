Javier Milei se reunió con Yamandú Orsi para "evaluar las relaciones" entre Argentina y Uruguay

Yamandú Orsi y Javier Milei Javier Milei junto a Yamandú Orsi. Presidencia de Uruguay

En tanto, de la reunión, que duró 30 minutos, también formaron parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los cancilleres de Argentina y Uruguay, Gerardo Werthein y Mario Lubetkin respectivamente; y el ministro de Economía uruguayo, Gabriel Oddone.

En tal sentido, según consignó Ámbito, el encuentro se produjo pese a que la delegación uruguaya no preveía que iba a llevarse adelante y la aceitada relación entre Werthein y Lubetkin fue clave para concretarlo. Previamente, el libertario no había viajado a Uruguay por la asunción de Orsi, que se realizó el 1° de marzo.

La distancia entre los discursos de Javier Milei y Yamandú Orsi en la Cumbre del Mercosur

En una intervención cargada de ideología y advertencias, el presidente Javier Milei defendió las ideas libertarias y advirtió a los socios del bloque del Mercosur que si no se adaptan a su visión de apertura comercial irrestricta, Argentina podría patear el tablero.

"Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos", lanzó el Presidente, en un discurso leído con tono desafiante, dejando entrever que si el bloque no avanza en el sentido que exige su Gobierno, podría revisar su vinculación al bloque comercial. Según el mandatario, el Mercosur se desvió de su propósito original y terminó “cercenando libertades económicas, privando de oportunidades a los privados de la región”.

En ese marco, propuso una transformación profunda de la alianza regional. “Debemos dejar de ver al Mercosur como un escudo que nos protege del mundo y empezar a pensarlo como una lanza para insertarnos en los mercados globales”, sostuvo, y llamó a adoptar un “esquema regulatorio y comercial mucho más libre” donde cada país tenga autonomía plena para explotar su potencial exportador.

En su arremetida, cuestionó el espíritu integrador del bloque señalando que al Mercosur "de mercado y de común le quedó cada vez menos”. Como es habitual, el mensaje estuvo atravesado por una lógica de ruptura antes que de consenso. "Está en nuestros socios del Mercosur decidir si van a acompañar el camino que hemos elegido", amenazó.

Milei cerró su intervención con una advertencia: “Si los socios del bloque prefieren resistir los cambios, insistiremos en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad, acompañados o solos, porque Argentina no puede esperar”.

Por su parte, en su intervención, Orsi decidió tomar distancia del discurso rupturista de Milei. Sin mencionarlo, el mandatario uruguayo cruzó a su par argentino al afirmar que “no existe incompatibilidad alguna entre la profundización y modernización del proceso de integración regional, y la defensa de los intereses económicos comerciales de cada uno de los Estados parte”.

Orsi apostó por una lectura más pragmática del momento regional y en ese sentido destacó el reciente consenso alcanzado por el Mercosur para ampliar las líneas nacionales de excepción a solicitud de los Estados parte. “Esta flexibilidad demuestra la capacidad del bloque para responder con unidad a los desafíos del presente escenario internacional”, remarcó.

Con una mirada que combinó apertura y compromiso regional, el líder uruguayo fue claro: “Uruguay enfrenta una necesidad estructural de mayor apertura al mundo, pero esto no debe interpretarse jamás como un alejamiento del bloque. Nuestras exportaciones continúan teniendo al Mercosur como destino prioritario”.

En un contexto en el que la región parece debatirse entre la integración inteligente y el aislacionismo ideológico, Orsi busca construir una tercera vía: más apertura, sí, pero sin dinamitar los puentes que permiten negociar en bloque. Mientras algunos hablan de libertad para romper, Uruguay habla de unidad para crecer.

Yamandú Orsi: "No he pensado en visitar a Cristina Kirchner"

En el marco de su visita a la Argentina para participar de la cumbre del Mercosur, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, adelantó que "no tiene pensado" visitar a la exmandataria Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la condena de la Corte Suprema por la causa Vialidad.

Consultado por Lautaro Maislin sobre la posibilidad de visitar San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, señaló: "No he pensado eso. Por ahora no está en mis planes".

En cuanto a su opinión sobre el fallo de la Justicia contra la exmandataria, consideró que "no me puedo inmiscuir, no es conveniente, no ayuda a nadie que yo me meta en temas de otros países".

En el marco de la Cumbre del Mercosur, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, descartó la posibilidad de visitar a Cristina Kirchner: "No he pensado en ir a visitarla".

“No ayuda a nadie que me meta en temas de otros países”, argumentó el mandatario.

Sin embargo, advirtió que este hecho es una señal de que en América Latina hay que prestar atención al "cuidado de las instituciones" ya que hay una "judicialización de la política" y una "politización de la Justicia". "Todos debemos tener sobre la mesa para que no nos pase eso de la pérdida de un sector político o de otro hacia instituciones que son fundamentales para la democracia", manifestó.

Por otra parte, se refirió a las relaciones diplomáticas entre ambos países: "Entre Uruguay y Argentina como gobiernos estamos en muy buena relación, porque tenemos a los equipos trabajando".

En cuanto a su vínculo con Javier Milei, marcó una distancia: "En cuanto a la relación con las personas, entre nosotros, es normal, por supuesto que las instancias en que nos encontramos los presidentes son estas instancias de mañana".